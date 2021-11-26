監委憂核災恐亡國滅種　8建議轟核安仰賴「大難臨頭原地死守」

▲監察委員趙永清（左）、田秋堇（中）、林盛豐（右）舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四公投案將在年底登場，朝野正反論戰不斷，監察委員田秋堇、趙永清等人26日發表最新報告，提出8點建議要求行政院重新檢討，質疑多年來相關單位以「斷然處置程序」宣稱核能安全，但該程序需仰賴現場工作人員原地死守，是人性嚴酷考驗，且台灣在核電廠周邊8公里設緊急應變計畫區，遠低他國規定範圍，強調應該重新檢討核災演習、核災損害賠償額度等規定。趙永清也警告，倘若台灣發生核災，將是「亡國滅種」的危機，也會成為兩岸對峙下非常危險的標靶。

監委田秋堇、王麗珍、趙永清、林盛豐就「我國對於核災救災與復建總社會成本於法律面及執行面之分析」進行研究調查，直指即使2025年核電廠全部除役，核電廠冷卻池中數量龐大的用過燃料棒，仍有引發核災的高度風險，因此提出8點結論及建議，要求行政院重新檢討。

趙永清今天在監察院記者會批評，政府一直沒有用認真嚴肅的態度面對可能發生的核災，核災是很可能持續不斷發生的，台灣地狹人稠，又面對施工品質落差、核廢料無解等狀況，實在是沒有資格再來興建核電廠，趕快終結核電是最好的解決之道，倘若發生核災，將是「亡國滅種」的危機，撤退人數恐上達千萬，竹苗以北地區都將受影響。

趙永清也說，台灣的核電廠周邊都有活動斷層，且核四廠施工過程破損、缺失不斷，在沒有經驗的情況下自己發包、施工、施作，原本8年就要完工，蓋了20幾年還是沒有辦法完成，「怎麼能夠讓它上路？」另在兩岸軍事對峙之下，核電廠將成為非常危險的標靶，如果面對飛彈、炸彈攻擊，台灣將「整個都去了」。

媒體問及，公投案將登場，此時發布報告是否代表監察院建議不同意核四重啟公投案？田秋堇說明，該報告本來就是今年底結案；趙永清補充，幾十年來，不分黨派的監委針對核四提出無數的糾正案，強調此時公布調查無涉政治目的，做完調查本來就應該公布，且在公投前讓資訊更充分、透明化，大眾才能做出正確的抉擇。

監察委員報告揭8建議：核安風險被低估、損害賠償不足

該報告指出，烏克蘭車諾比與日本311福島核災屆滿35及10周年，但當地政府迄今仍難以收拾輻射污染重創環境與社會的殘局，我國應居安思危、引以為鑒，除儘速達成非核家園目標，也應超前部署，充分完備各項核災防救與復建整備工作，確保國人生命財產安全。

其次，該報告建議，《災害防救法》規定核災救災與復建總社會成本應涵蓋預防、應變、復原、重建等各階段支出，然而，政府卻僅估算核災發生當下短期損失，忽略長期、間接、無形及跨域等各種可能成本，導致核災危害被低估，建議行政院重新評估盤點，例如福島核災發生後，日本學研機構「日本經濟研究中心」估算事故處理相關費用總額約新台幣10至24兆元，2013年「法國輻射防護與核能研究所」（IRSN）評估，重大核子事故若發生在法國將造成約新台幣14兆元損失。

第三，報告批評，今年核安27號演習將核一廠用過燃料池列為災害模擬演練項目，然遍查我國災害防救基本計畫、輻射防救業務計畫及地區災害防救計畫，沒有把它完整列為防救與演練範疇及項目，亦未充分揭露各核電廠用過核燃料安全管理相關數據。

第四，該報告質疑，我國核電廠周圍的緊急應變計畫區以周圍半徑8公里為劃定範圍，與加拿大緊急應變區10公里、西德10公里、瑞典12至15公里、美國16公里、瑞士及芬蘭皆為20公里有相當落差，更與日本福島核災實際疏散30公里以上範圍，顯有落差，恐增加受災風險。

第五，報告指出，日本福島核災發生後，原能會於2011年4月要求台電建立「斷然處置程序」以因應全球已越趨劇烈莫測的複合式天災，並於2018年4月間公布該指引，國內權責機關多年來幾乎視此程序為保命符，不斷宣稱台灣核能安全已升級，福島式核災絕不會在台發生，然而，此程序最終成敗關鍵，需賴現場大批工作人員於大難來臨時仍原地死守，此乃人性嚴酷考驗，而相關單位長期皆避而不談，「難謂已達萬無一失之境，顯有深究之必要，爰本院已另案調查」。

第六，針對核災演習，報告提出，我國是否仍受制於現行規定的緊急應變計畫區8公里範圍進行演練？實有審慎檢討的必要，應該納入各種可能情境，進一步從寬納入演練的標的、項目、對象及場所，避免漏未演練致生臨機無以應變的狀況。

第七，對於核災損害賠償額度，報告表示，相較日本福島核災「損害賠償」支出總額至今將近新台幣2.5兆元，然我國《核子損害賠償法》規定，核子設施經營者對於每一核子事故所負賠償最高限額為新台幣42億元，僅為日本福島核災賠償金額之0.17%，差距懸殊，「核災後如排山倒海的沸騰民怨，已可預見」，縱使國內核電廠皆已除役、逐漸邁入非核家園，但用過核燃料及放射性廢棄物，仍有因不測天災或安全管理不當致生核災的高度風險。

最後，報告表示，「非核家園」為我國既定的能源政策，除了2002年《環境基本法》明定政府應訂定計畫，並於國家能源發展的上位綱要原則「能源政策綱領」明文揭示其綱要方針，更早於經濟部能源局綜合企劃組之下設「能源政策與規劃科」專責職司非核家園相關業務之研擬、規劃及推動事項，建議由行政院督適時公布相關事項的推動進度，並揭露相關重要資訊，以促進在地社區參與並維護民眾知情權。