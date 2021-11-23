陳菊：人權會輸出台灣民主經驗　再次實踐「Taiwan can help」

▲國家人權委員會主委陳菊。（圖／國家人權委員會提供）



記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會主委陳菊23日表示，去年在疫情期間，台灣以「Taiwan can help」為號召，捐贈國際口罩及醫療用品，國家人權委員會也希望輸出臺灣的民主及人權經驗，讓台灣為世界人權的推動與發展盡一份心力，再次實踐「Taiwan can help」。

國家人權委員會23日上午舉辦「2021人權發展國際研討會」開幕式，並邀請考試院長黃榮村、法務部司法官學院院長蔡碧玉、國家教育研究院院長林崇席等人出席。

陳菊致詞時表示，保障及促進人權、接軌國際人權標準，始終是政府不變的目標與堅持，台灣非常願意和各國政府以及民間團體一起合作及努力，共同追求平等、正義和人權的永續發展，相信臺灣的人權經驗，可以為國際社會帶來獨特的貢獻。

陳菊指出，新冠肺炎疫情為全球帶來巨大的影響，包括政治、經濟、社會、文化等各領域基本人權等，面對疫情，「我們需要的，正是以人權為核心價值的防疫政策」，成立1年的國家人權委員會，努力汲取各國人權機構的實務經驗，讓台灣與國際人權體系接軌，在人權議題上分享經驗。

▲陳菊與主持人、發表人及與談人合影。（圖／國家人權委員會提供）



陳菊也說，去年在疫情期間，台灣以「Taiwan can help」為號召，捐贈國際口罩及醫療用品，國家人權委員會也希望輸出他灣的民主及人權經驗，讓台灣為世界人權的推動與發展盡一份心力，再次實踐「Taiwan can help」。

陳菊提到，即便受到疫情影響，國家人權委員會仍積極推動社會對話，廣泛蒐集意見，在本次研討會6大主題中，就原住民族人權的議題，希望能從複雜的歷史中釐清真相，尊重原住民獨特的文化、語言及制度，並維護其基本人權。

另外，在性別人權方面，也特別關注到網路時代所衍生的數位性別暴力議題，國家人權委員會也針對兒少安置機構及校園性侵議題，展開系統性訪查，希望找出問題的癥結及解決模式。

陳菊強調，人權教育的推廣札根，也是國家人權委員會刻不容緩的工作，去年國家人權委員會與國家文官學院合作，在培訓課程強化人權教育，讓公務人員成為人權教育推手。

陳菊也說，人權會今年更與教育部合作，引進聯合國擬定的「世界人權教育行動計畫」，推動人權教育與世界接軌，期望能讓中小學成為「以人權為本」的教育環境，讓人權成為每個孩子心中的基本觀念、價值。

陳菊表示，相信透過兩天的會議，能激盪出更多建設性的觀點、創造更多合作的機會，讓人權跨越國界，共同發揚普世價值。

▼陳菊與各國駐台代表合影。（圖／國家人權委員會提供）

