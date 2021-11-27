7成同志學生在校被罵「娘娘腔」　監委：教師培訓沒改變老師觀念

▲國家人權委員會11月16日辦理有關兒童權利公約（CRC）焦點團體座談。（圖／監察院提供）



記者呂晏慈／台北報導

監察院國家人權委員會日前針對「兒童權利公約（CRC）國家報告」舉行焦點團體座談，監察委員葉大華批評，原在大法官748號釋憲案揭禁止同性婚姻違憲後，期待社會可正向理解性少數議題，但校園中仍未營造出性別友善的環境，甚至默許性別歧視者及恐同言論；監察委員田秋堇則說，問題在於人心與觀念是否真正改變，目前教師培訓不足以幫助老師們與時俱進改變觀念，讓孩子們感受到被歧視。

國家人權委員會為撰提「兒童權利公約（CRC）第二次國家報告」獨立評估意見，在11月16日舉辦第4場次焦點團體座談時，針對性少數、偏鄉原住民、身心障礙等兒少性教育，以及安置機構兒少等議題，邀請長期關注相關議題的教育公益團體代表與會座談，包括監察委員葉大華、田秋堇、范巽綠等人均與會。

然而，有與會者會中直言，校園內多元性平教育遇到阻礙，除了「多元」性別一詞易被貼標籤，受到特定家長團體壓力校長或老師對性平議題態度仍不友善，性平教育更不易進入教師在職訓練機制，學生也難以設立性平相關社團，相關團體受邀演講的場次也被限縮，且男同志比女同志在校園中的處境更為辛苦。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長彭治鏐補充，2019年其針對全台國高中職1200多位同志學生校園生活處境調查，數據顯示只有約4分之1的同志學生覺得校長與一級主管支持性平教育；過半數採取中立態度；至於課程教材，包括老師言談曾否提過同志資訊，有3分之1表示完全沒有，4分之1表示聽到的是不友善的負面訊息。

彭治鏐指出，有4成受訪者表示，聽聞過校內教職員發表恐同言論，有7成則聽過只是因為性別氣質就被教職員罵「娘娘腔」等負面詞彙，另關於性教育部分，仍有10分之1的學生表示沒有接觸過性教育課程，即使有接觸到性教育課程，其中有3分之1表示，完全不提同志性教育。

對此，葉大華直指，原本在大法官748號釋憲案後，期待社會應可正向理解性少數議題，但校園中仍未營造出性別友善的環境，甚至默許性別歧視者及恐同言論，目前頒布的國家人權行動計畫，在兒權公約部分雖已提及對家長的培力及教育，但如何強化家庭教育中心功能，及教師的性別友善知能也十分重要。

田秋堇指出，就算有大法官解釋並通過法律，問題在於人心與觀念是否真正改變。目前教師培訓的方式及內容，可能還不足以幫助老師們與時俱進改變觀念，所以無論做多少技術層面的事，孩子還是會感受到被歧視、排斥。

范巽綠談及，現階段應該心平氣和，直接面對教育現場所需的性平教育內涵，強化教職人員觀念的培力變得很重要，未來重點要先放在3、4千位高國中小校長身上，他們必須有清楚的人權5大公約認知與處理申訴的能力，畢竟在性平教育與反霸凌工作上，是有法律的責任與義務。