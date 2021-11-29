嘉基「神經修復重建中心」　提供神經修復重建服務

▲全方位團隊照護 嘉基成立「神經修復重建中心」（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院為提供雲嘉南地區急性神經損傷、脊髓及週邊神經損傷病人一個完整的神經修復重建的醫療服務，特成立神經修復重建中心，整合神經內科、神經外科、手外科、整形外科、骨科、復健科、中醫及影像醫學科等科別，透過個管師建立轉介及評估，提供整合性且適合病人的醫療服務。

針對已錯過黃金復健時期之病人，如中風後肢體乏力、腦傷、頸椎或臂叢神經損傷等癱瘓患者，經由癱瘓功能重建手術治療，目前全國僅台北及高雄等少數醫學中心提供治療，此癱瘓功能重建手術治療，不僅能讓病人有恢復行動之機會，且搭配簡易的復健及中醫針灸治療，更能恢復良好的生活功能。

▲嘉基骨科手外科黃惠鑛主任說明神經繞道手術病人配合團隊積極治療，可達神經移植的最好功能。（圖／記者翁伊森翻攝）

中風約30年的患者經過嘉基神經內外科、手外科和麻醉科仔細評估手術風險後，在手術前諮請復健科予以評估並進行衛教，說明手術後的復健步驟及必需之療程，手術中由團隊之麻醉醫師進行麻醉，因為中樞神經損傷，其麻醉時病人身體變化跟一般人並不相同，尤其剛麻醉時和神經接合後，麻醉藥量需有精準的調整。

手術過程由醫師找出可移植利用的神經和適當的臂叢神經，予以移植重建後完成手術。許多病人的手部上肢癱瘓喪失的動作，甚至可以在麻醉剛醒時就出現，甚至連下肢的動作都可以因為神經的迴路改變而獲得改善。明顯的效果會出現在手術後幾天至幾周期間改善，患者必須於此時加強復健，建立好復健習慣並熟諳復健療程，與醫療復健團隊積極的配合1至2年的時間，以達到神經移植的最好功能，過程皆經過多次的團隊會議整合討論。

針對急性神經損傷的病人，嘉基整形外科醫師團隊提供24小時急診服務，及時修復與重建神經手術治療，且術後搭配復健與中醫團隊的輔助復原，皆可恢復良好之預後。

嘉基院長姚維仁期許，透過成立神經修復重建中心，讓雲嘉南地區民眾免於南北奔波之苦，藉由及早介入評估、影像輔助評估與完善復原計畫提供急性神經損傷、中風或神經損傷癱瘓多時之病人，經由多科整合、轉介、復健與中醫之醫療服務，讓病人及早恢復正常生活功能。