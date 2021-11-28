嘉義縣青年領航營　促進青年認識嘉義縣在地文化

▲嘉義縣青年領袖營。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府27日在仁義湖岸大酒店舉辦「2021嘉我好漾-嘉義縣青年領航營」，縣長翁章梁感謝南華大學校長林聰明所領導的團隊策劃多元豐富的主題課程，希望透過為期3天2夜的營隊，培育青年團隊創新創意，強化數位技能，增進創造力、跨域力及就業力，促進青年認識嘉義縣在地文化，凝聚大家對地方的情感，進而帶動地方永續發展。



青年領航營隊有來自全國及縣內8所大學、38位學生參加，除了有時下年輕人很喜歡的影像拍攝剪輯、行銷企劃外，也將帶領學員「上山」到梅山太平社區，了解地方創生的推動與實踐，「下海」往港墘國小洲仔分校參訪嘉濱新生活共創基地，讓學員實地進到社區場域，利用課程中所學的攝影技巧，透過年輕人的視角，真實紀錄地方的人文地產景，更重要的是，帶領大家一起來認識嘉義，了解嘉義，愛上嘉義的美好。



翁章梁指出，國家重視青年，國家才有未來，因為青年在累積經驗的過程中，都有可能成為未來國家的領導者，他也是在大學求學時期，依自己所累積的工作和生活歷練，很清楚與確立了自己的立場和對事情的理解，青年領航營引入地方創生文化工作者的經驗與分享，對青年朋友的未來絕對有幫助。



翁章梁歡迎來自各大專院校參與的學員聚集在此，勞青處透過這個營隊聚集青年來到嘉義縣，無論是外地求學的嘉義縣子弟，還是在縣內大學就讀的學生，希望在每個人心中都能種下屬於嘉義的希望種子，並將這個種子帶回大家的生活之中，持續擴散出去，為嘉義的未來帶來更多的活力及希望。

勞青處長陳奕翰表示，青年領航營將年年舉辦，帶領大家認識嘉義縣豐富多元的產業、人文與地貌，與大家一同見證嘉義縣的加速轉型能量，祝福大家收穫滿滿，帶回嘉義限定滿滿的回憶。