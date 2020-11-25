南華大學產官學合作　南台灣唯一環教雙認證大專院校

▲南華大學成為南臺灣唯一獲得環教雙認證大專院校 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣持續推動環境教育，今年度在產官學合作下，南華大學一舉通過了「環境教育機構」和「環境教育設施場所」的認證，更是南台灣唯一榮獲行政院環境保署雙認證的大學。

▲縣長翁章梁恭賀南華大學 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁日前特別以嘉義縣大家長與南華大學校友的身份與環保署長張子敬、南華大學校長林聰明一同為南華大學「環境教育機構」與「環境教育設施場所」進行雙揭牌儀式，也恭喜南華大學未來將成為南台灣推動環境教育重要基地及最佳典範。

翁章梁表示，環境教育對於人非常重要，現代人與環境日漸疏離，透過環境教育機構，將人拉回環境來，認識環境，認識所處的世界，透過環境教育機構更能培養下一代重新認識、理解環境，這對台灣的永續發展示非常重要。

翁章梁也特別感謝環保署及環保局積極協助南華大學，未來嘉義縣環境教育的推動會與南華大學緊密的結合，藉由學校專業師資及智慧化管理經驗，深耕推動環境教育，成為嘉義縣培育環境教育人才的搖籃，共同為嘉義縣環境教育努力。讓環境教育也能從我們日常生活做起，解決環境問題、促進環境永續。

張子敬說，環境教育法民國100年施行至今，其中很重要的透過環教人員、環教設施場所、環教機構的推動，建立環教的量能，很高興南華大學通過「環境教育機構」和「環境教育設施場所」，是中南部地區唯一、全國第二獲雙認證的大學，期待未來南華大學能扮演重要的角色，持續推動環境教育！

環保局強調，嘉義縣，擁有山、海、平原豐富的自然生態資源，具有多處特色的人文、自然生態環境教育資源，翁縣長上任前有4處環保署認證的環境教育場所，近兩年在環保局努力下，一口氣新增4處環境教育設施場所的場域。

嘉義縣環境教育將朝更多元化方向發展，包括有南臺灣唯一雙認證大學；全國第一個通過認證的嘉義觀光酒廠與向禾休閒漁場，而環保局最新以鹿草焚化廠結合鄰近設施通過的馬稠後環境教育中心，更是全國唯一同時具備有空氣、水污染與廢棄物管理議題的環教場域，透過這些場所將讓更多嘉義縣與外縣市民眾更加瞭解與關心嘉義縣的環境議題與在化內涵。