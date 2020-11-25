　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南華大學產官學合作　南台灣唯一環教雙認證大專院校

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 產官學合作典範！ 南華大學成為南臺灣唯一獲得環教雙認證大專院校 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲南華大學成為南臺灣唯一獲得環教雙認證大專院校 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣持續推動環境教育，今年度在產官學合作下，南華大學一舉通過了「環境教育機構」和「環境教育設施場所」的認證，更是南台灣唯一榮獲行政院環境保署雙認證的大學。

▲▼ 產官學合作典範！ 南華大學成為南臺灣唯一獲得環教雙認證大專院校 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長翁章梁恭賀南華大學 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁日前特別以嘉義縣大家長與南華大學校友的身份與環保署長張子敬、南華大學校長林聰明一同為南華大學「環境教育機構」與「環境教育設施場所」進行雙揭牌儀式，也恭喜南華大學未來將成為南台灣推動環境教育重要基地及最佳典範。

翁章梁表示，環境教育對於人非常重要，現代人與環境日漸疏離，透過環境教育機構，將人拉回環境來，認識環境，認識所處的世界，透過環境教育機構更能培養下一代重新認識、理解環境，這對台灣的永續發展示非常重要。

▲▼ 產官學合作典範！ 南華大學成為南臺灣唯一獲得環教雙認證大專院校 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁也特別感謝環保署及環保局積極協助南華大學，未來嘉義縣環境教育的推動會與南華大學緊密的結合，藉由學校專業師資及智慧化管理經驗，深耕推動環境教育，成為嘉義縣培育環境教育人才的搖籃，共同為嘉義縣環境教育努力。讓環境教育也能從我們日常生活做起，解決環境問題、促進環境永續。

張子敬說，環境教育法民國100年施行至今，其中很重要的透過環教人員、環教設施場所、環教機構的推動，建立環教的量能，很高興南華大學通過「環境教育機構」和「環境教育設施場所」，是中南部地區唯一、全國第二獲雙認證的大學，期待未來南華大學能扮演重要的角色，持續推動環境教育！

▲▼ 產官學合作典範！ 南華大學成為南臺灣唯一獲得環教雙認證大專院校 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局強調，嘉義縣，擁有山、海、平原豐富的自然生態資源，具有多處特色的人文、自然生態環境教育資源，翁縣長上任前有4處環保署認證的環境教育場所，近兩年在環保局努力下，一口氣新增4處環境教育設施場所的場域。

嘉義縣環境教育將朝更多元化方向發展，包括有南臺灣唯一雙認證大學；全國第一個通過認證的嘉義觀光酒廠與向禾休閒漁場，而環保局最新以鹿草焚化廠結合鄰近設施通過的馬稠後環境教育中心，更是全國唯一同時具備有空氣、水污染與廢棄物管理議題的環教場域，透過這些場所將讓更多嘉義縣與外縣市民眾更加瞭解與關心嘉義縣的環境議題與在化內涵。

ET快訊
快訊／去年才來台！知名電音DJ驚傳過世　享年30歲
頂溪站「玉蘭花爺爺」起底　「妻逝獨居」真相曝！永和人被騙了
快訊／丁小芹今早10點入監！　賣假包判刑2年6月
35歲女碩士死在淡水租屋處　陳屍一周全身蛆！親兄控：信仰害死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南華大學產官學合作　南台灣唯一環教雙認證大專院校

新北希望市集Ft.咖啡爽節　異業結盟新店碧潭飄出咖啡香

中原大學「境外生暨原住民文化週」　打造舌尖上的文化共和國

新北啟動九孔復育新樂章　海洋資源保育向下扎根

防疫任務使命必達　新北3替代役男獲頒績優殊榮

「卡蹓卡蹓登入」聯展　林偉民教授領軍10名藝術家聚集馬祖新村

2020年桃園環保團購站總銷售金額成長一倍　中聖里全市最高

全球獨家獎勵！　Pokémon GO公布台南市贏得當日AR Mapping城市競賽！

賴清德說好的國際影城呢？　藍軍怒轟拿李安等名人來呼弄台南人

宅經濟當道　中部老字號食品業者進攻拌麵市場　

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

南華大學產官學合作　南台灣唯一環教雙認證大專院校

新北希望市集Ft.咖啡爽節　異業結盟新店碧潭飄出咖啡香

中原大學「境外生暨原住民文化週」　打造舌尖上的文化共和國

新北啟動九孔復育新樂章　海洋資源保育向下扎根

防疫任務使命必達　新北3替代役男獲頒績優殊榮

「卡蹓卡蹓登入」聯展　林偉民教授領軍10名藝術家聚集馬祖新村

2020年桃園環保團購站總銷售金額成長一倍　中聖里全市最高

全球獨家獎勵！　Pokémon GO公布台南市贏得當日AR Mapping城市競賽！

賴清德說好的國際影城呢？　藍軍怒轟拿李安等名人來呼弄台南人

宅經濟當道　中部老字號食品業者進攻拌麵市場　

2客運撞出「40年終極對決」　網狂歪樓：桃園人和中壢人開戰了！

深度探索北海岸！7業者推LINE官方帳號　體驗道地漁村風情

丁小芹入監倒數！假包案大還原　淚打悲情牌無效判刑2年半

手機留前男友家…女模「脫光照」被瘋傳！　男星喊冤：1年前就看過

納豆奪金馬男配被酸「為什麼會得獎」　本人高EQ回應！

南華大學產官學合作　南台灣唯一環教雙認證大專院校

遭控侵占307萬善款起訴　陳在斌反擊：沒想到家屬起貪念就變了

美國沙漠驚見「不明金屬巨碑」　網友嚇傻：2020結束前別碰它

股匯齊揚！新台幣大升逾3角　來到28.505元

台股漲逾50點！再度逼近13900關卡　高端疫苗跳空漲停

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／彰化今晚「送肉粽」　生人迴避

新北啟動九孔復育　海洋保育向下扎根

2020勤美誠品綠園道聖誕節登場

家門前廟會狂放炮！嬤怒噴水反擊陣頭

成大醫院成立物理治療中心

中原大學舉辦　境外生暨原住民文化週

阿里山神木下馬拉松1選手休克 急救恢復心跳

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

藍軍怒轟拿李安等名人來呼弄台南人

台南市贏得當日AR Mapping城市競賽！

卡蹓卡蹓登入聯展　桃園馬祖新村舉行

孟庭葦陪你倒垃圾　花蓮市垃圾車首搭改編曲

他攔我3次！男抓闖紅燈騎士反被刺殺

更多熱門

相關新聞

女大生學校圖書館遭偷拍…校方回應了

女大生學校圖書館遭偷拍…校方回應了

日前一名就讀嘉義南華大學女大生在Dcard上PO文，表示自己在校內圖書館遭男子騷擾，「可不可以拍腿？」，遭拒後還多次追問，最後更乾脆直接偷拍，行徑相當誇張。警方指出，有接獲被害人報案，已依法受理並通知學校。對此校方也做出回應，表示將提性平委員會進行調查。

戴焙麟開轟　南華首戰勝志豪鍋爐

戴焙麟開轟　南華首戰勝志豪鍋爐

嘉義市成年禮　黃敏惠為青年掛黃色長巾

嘉義市成年禮　黃敏惠為青年掛黃色長巾

高鐵台南站「fun青春勇敢show」

高鐵台南站「fun青春勇敢show」

曾家鋐7局完美封鎖　南華擊敗開南

曾家鋐7局完美封鎖　南華擊敗開南

關鍵字：

南華大學產官學合作環教雙認證

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

女兒在韓國遭酒駕撞死　嘉醫主任夫妻悲痛求連署修法

青青個性大變　被問不敢交男友…沉默了！

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面