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南華大學越籍生「飯店超時打工」　教育部：110年境外生停招

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▲▼南華大學2018國際藝文節熱鬧登場。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲南華大學國際藝文節。（示意圖／記者翁聖勳翻攝）

記者崔至雲／台北報導

南華大學日前傳出11位越南專班學生在飯店超時工作，再度淪為廉價勞工的窘境。對此，教育部高教司長朱俊彰今（16日）指出，教育部上周已派專案小組到校調查，坦言校方沒有善盡輔導學生的責任，目前將暫停南華大學110學年度境外生招生，未來視校方提出具體改善，再決議是否放寬。

南華大學應用社會系教授周平日前在臉書揭露，有國際生血汗超時打工，利用平時沒有上課的時間，在五星級飯店打工，從事房務、餐廳等工作。

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朱俊彰說明，該班學生為境外專班，打工內容雖然沒有包含在課程裡面、不屬於實習，但是校方將該班學生的一周的課程集中在兩天完成，等於是變相的鼓勵學生打工。

▲▼ 教育部高教司長朱俊彰 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部高教司長朱俊彰。（圖／記者崔至雲攝）

朱俊彰坦言，校方確實沒有善盡輔導學生的立場，甚至接獲到學生的反映後，也沒有及時的提出協助及關懷，「學校確實疏於輔導責任」。目前會先將南華大學110學年度境外生招生停招，有具體改善後，才可以決定是否恢復境外生招生。

針對校方在學生管理方面有疏失，朱俊彰也要求校方須提出實際檢討報告，報告中也須說明課程規劃，「一周集中在兩天，剩下的時間便工讀，這樣的課程是否恰當？」朱俊彰最後也強調，學校沒照顧學生，教育部的態度是「該課責就要課責」。

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