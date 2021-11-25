獨／遭挖眼女俐落短髮現身診間　眼科醫：視力未受損睡眠仍不安穩

▲潘姓女店員頂著俐落短髮回診。（圖／翻攝自羅盛典醫師臉書）

記者許宥孺／高雄報導

屏東縣高樹鄉一家超商日前發生恐怖挖眼案，造成潘姓女店員雙眼重創、顏面受損，所幸經高雄長庚醫療團隊救治後，恢復良好並順利出院，事隔6周，恰巧今天是感恩節，潘女也回到高長回診。醫師表示，潘女恢復狀況良好，不過睡眠不安穩，眼窩仍會隱隱抽痛。

潘姓女店員25日在母親陪同下，來到高雄長庚回診，從前的長髮變成俐落短髮，摘下口罩後，氣色也看出紅潤有精神，母女倆一起手比愛心與醫療團隊合照留念。

▲高雄長庚耳鼻喉科主任羅盛典。（圖／記者許宥孺攝）

高雄長庚耳鼻喉科醫師羅盛典表示，潘小姐的傷口照顧得不錯，要感謝潘媽媽把她照顧的很好，團隊預期恢復期有3個月，目前恢復狀況都在預期中，預計1個月後還會回診。

不過羅盛典也透露，潘女目前睡眠仍不安穩，記者則追問，是因為心理因素嗎？羅盛典說，這部分有精神科醫師及屏東縣政府協助治療，診間僅做例行詢問，至於眼睛部分，恢復狀況良好，視力也沒有受影響，不過眼窩傷口仍會隱隱抽痛。

潘姓女店員9月26日緊急送到高雄長庚醫院救治後，高雄長庚在第一時間即整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、精神科等醫療團隊為潘小姐治療。經過9月26日和10月2日兩次手術治療，縫合眼部結膜撕裂傷，及進行眼窩內壁骨折重建，成功將眼球周邊結構復位。

潘女住院期間接受院方完整專業治療，出院前安排多項追蹤檢查顯示，視力狀況穩定，眼窩內壁骨折重建復原也相當良好，經醫師評估於10月14日出院。

【更多新聞】

快訊／高雄女爬山險遭性侵！他騎車尾隨...持刀勒脖拖行襲胸

校園霸凌！高雄「朴敘俊」不爽這件事 糾眾逼同學下跪又踹肚

高雄5漁工居檢18hrs就凍未條！走廊狂奔群聚串門子 全送檢疫所

狗園「百隻狗泡水發抖」 200萬工程款7天募集！影片惹哭30萬網友

傳說這種魚會爬樹！離水不死用「鰓蓋」走路 金門成功復育200隻