R8車禍科大女死因曝！ 2人未繫安全帶氣囊沒爆　頭部重擊奪命

▲汐止區27日下午一輛千萬奧迪R8自撞慘況曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導



新北市汐止區康寧街與翠峰街口27日下午發生一起嚴重車禍，黃姓男子載著21歲翁姓女子行經康寧街時，因天雨打滑，整台車撞上電線桿，導致千萬R8車尾幾乎全毀，女乘客也在搶救後宣告不治；28日下午警方將R8駕駛黃姓男子訊後依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。而黃、翁2人均未依規定繫上安全帶，這也是翁女喪命的主因。

▲奧迪R8自撞，21歲尚就讀科技大學翁女在副駕座尚慘死 。（圖／記者邱中岳翻攝）

這輛R8打滑失控、甩出後撞擊力道相當猛烈，不僅副駕駛座翁女頭部重創，黃男右耳也裂開，同樣被送往汐止國泰治療；翁女在27日傍晚17時許急救無效宣告不治，檢警28日上午11時許，在法醫陪同下到醫院相驗釐清翁女死因。

檢警調查，翁女在車禍撞擊過程種，頭部前額受到猛烈撞擊，不僅額頭有紅腫傷痕，送醫後嚴重顱內出血，是導致喪命主因。

▲汐止區27日下午一輛千萬奧迪R8自撞慘況曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

鑑識人員勘查車禍受損的R8超跑，發現翁女座位右側車窗並未破裂，且無明顯撞擊血漬痕，檢警發現是R8超跑失控撞上路邊燈柱時，包含黃姓駕駛在內，車上兩名乘員均未依規定繫上安全帶，是翁女喪命主因。

儘管黃男向警方表示當時「車速並不快」，但警方調閱監視器發現，R8打滑飄移失控撞路燈後，車內包含方向盤、副架座的安全氣囊均未爆出，翁女頭部直接撞擊前擋風玻璃、或A柱車體堅硬部分，才釀生死亡意外，警方將依蒐集到的現場證據，函請新北市警局交通大隊事故組進行後續車禍肇事責任鑑定，以釐清事故原因。

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