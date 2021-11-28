獨／R8炫富哥臉書大曬各式超跑　遭爆「租3小時」只為拍照

▲被撞爛的R8原本為紅色，黃男為了脫手將整台車貼膜成白色。（圖／民眾提供）



地方中心／綜合報導

駕駛奧迪超跑疑天雨路滑失控撞上電線桿、導致車上翁姓女乘客送醫不治身亡的R8炫富哥黃姓男子，被讀者踢爆愛在臉書大曬各式超跑炫富把妹，但其實「都是借來拍照，或是跟超跑車行租借3到5小時就歸還」，出事的白色R8原本是紅色，黃男想要脫手賣不掉，還去貼膜成白色，未料一場意外，千萬超跑成一團廢鐵。

對於R8炫富哥職業眾說紛紜，一說是從事建築業、一說是進口貿易，但讀者提供照片踢爆，R8炫富哥其實是討債集團成員，IG還大喇喇分享去討債畫面，寫道「可以不要欠錢不還嗎…我們都會很累」。

據悉，被撞爛的奧迪R8原為紅色，黃男自己購入3年，非外傳父母買給他，日前黃男欲脫手紅色R8，但因稀有車且排氣量破5000C.C.稅金高、車齡也逾10年，車子乏人問津，黃男還因此將車貼膜成白色，好方便脫手，未料車還沒賣出去，就被撞爛成廢鐵。

讀者也爆料指稱，黃男臉書滿是與超跑合照，但超跑多半向朋友「借來合照」，或是跟超跑租賃車行「租3到5小時」後歸還，並非黃男所有。

黃男駕駛的奧迪R8超跑27日下午在新北市汐止康寧街與翠峰街口，疑似因為天雨路滑，車輛打滑自撞到電線桿，不僅車尾幾近全毀，油箱也被撞破，超跑在雨天中瞬間起火。開車的28歲黃男受到輕傷，但位於副駕的21歲的翁姓女子卻當場失去生命跡象，送醫搶救後不治。

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