Delta傳染力的5倍！Omicron攻陷全球9國　瑞士急擴大歐洲旅客檢疫

▲南非新型變種病毒Omicron來勢洶洶，有專家估算其傳染力恐比Delta強5倍。圖為南非推動「疫苗列車」接種政策，在火車上也能打疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

新冠肺炎Omicron變異株（B.1.1.529）最早在南非與波札那發現，過去2周在南非東北的豪登省快速擴散，取代原本優勢的Delta病毒株，目前全球至少9個國家都有病例，其中5國都在歐洲，瑞士緊急對從捷克、英國等入境的旅客祭出隔離措施。美國流行病學家也表示，Omicron變種可能比Delta的傳染力還要強上5倍。

美國科學家聯盟（FAS）高級研究員、華裔流行病學家丁亮（Eric Feigl-Ding）於26日在推特發布一系列文章指出，新的Omicron變異株比其他已知變種病毒更具潛在競爭優勢，例如，其帶有的「惡性棘蛋白突變」數量是Delta的2倍以上，又是首起同時出現2個弗林蛋白酶切位點（furin cleavage site）突變的變種病毒，加總起來的傳染力可能約比Delta變毒株還要強上5倍。

▲美國流行病學家丁亮指出，Omicron變種可能比Delta的傳染力還要強上5倍，是迄今為止最不樂觀的數據。（圖／翻攝自推特／@DrEricDing）

據路透社報導，隨著Omicron在南非、波札那、香港、以色列出現病例，包含比利時、英國、德國、義大利、捷克等5個歐洲國家也宣布出現確診患者，已知全球共計至少9國通報Omicron案例。另外，荷蘭當局目前針對624名自南非入境旅客篩檢後，已「幾乎肯定」有Omicron確診患者。

對此，瑞士原先禁止南非與周邊地區直航班機，限制香港、以色列、比利時的旅客入境，只有瑞士公民或持有申根地區居留許可者才能從這些國家入境。然而，瑞士衛生部27日緊急宣布擴大隔離檢疫，規定從英國、捷克、荷蘭、埃及與馬拉威的入境者皆須提供陰性證明且隔離10天，但聲明中並未對包含德國與義大利在內的接壤鄰國祭出旅行限制。

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