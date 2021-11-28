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新變種「Omicron」攻破歐洲5國　英相緊急宣布：旅客入境全隔離

▲▼一名新冠重症冠狀病毒病 (COVID-19) 患者抵達德國，被抬上救護車。（圖／路透）

▲一名新冠重症冠狀病毒病 (COVID-19) 患者抵達德國，被抬上救護車。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

南非變種病毒Omicron在比利時出現歐洲首例後，英國、德國、捷克也都出現案例，義大利則通報一名莫三比克入境旅客為首例。歐洲陷入新變種病毒再度肆虐的危機，英相強生（Boris Johnson）27日宣布所有入境旅客必須接受篩檢並隔離，結果呈陰性後才得以放行。

義大利衛生當局27日表示，已確認該國首例Omicron變異株病例，為非洲莫三比克旅客確診，但病狀輕微，病患及其家族成員健康狀況良好。目前義大利南部坎帕尼亞（Campania）正在進行新變異株的確認，仍在等待結果。

南非通報新變異株後，義大利26日即禁止過去14天曾去過非洲南部的所有旅客入境，同時暫時禁止該地區的航班入境。

英國同一日也證實境內出現2起Omicron變異株病例，病患均由非洲南部入境，目前2人已進行自主隔離，當局也在溯源中。強生在緊急召開的記者會上表示，必須採取新的檢測流程已杜絕Omicron擴大的可能；當前入境英國的所有旅客都必須在抵達的第二天接受核醣核酸（PCR）檢測，新規定則要求必須在檢測結果出爐前進行隔離。

強生更表示已經到了全國人民追加施打第三劑疫苗的時刻，而與Omicron疑似病例曾有接觸史的人，被要求自我隔離10天，英國也會加強戴口罩的規定。

德國南部巴伐利亞邦27日證實境內2例Omicron變異株確診，成為繼比利時、英國之後歐洲第三國，確診者為非洲返國的旅客。此外，26日從南非開普敦飛抵德國的2名外籍旅客，也疑似感染Omicron變異株。

捷克出現一例確診病患，患者先前曾前往奈米比亞，並經南非和杜拜路線飛回捷克，已在27日被當局確認基因定序，證實感染Omicron，不過症狀輕微。

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