又得獎！宜縣府水利工程品質　連3年奪公共工程金質獎

▲▼宜蘭地區水資源回收中心，榮獲首屆公共設施維護管理獎佳作殊榮。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

又得獎！宜縣府水利工程品質連3年奪公共工程金質獎，今（2021）年「宜蘭地區水資源回收中心」榮獲首屆公共設施維護管理獎佳作殊榮，宜蘭地區水資源回收中心為重大民生基礎建設，於2008年6月啟用已運轉13餘年，服務人口數約12萬人，每日約處理3萬公噸生活污水，為服務已納管污水下水道住戶，設有24小時服務專線，即時處理民眾生活污水問題。

宜蘭縣長林姿妙上任後即積極推動縣內各項地方公共工程建設，並對各項工程執行進度、安全及品質等要求不留餘力，務求各項工程如期如質且零工安的情況下完成，同時為激勵工程同仁提升公共工程品質之決心，在縣府辦理眾多公共工程中選出優質公共工程參加行政院公共工程委員會舉辦之「公共工程金質獎」選拔，今（2021）年行政院公共工程委員會公佈得獎名單，宜蘭縣政府再獲佳績，是林姿妙2018年12月25日上任後連續3年榮獲第19、20、21屆公共工程金質獎肯定，3年內榮獲4座獎項。

在污水處理廠區維護管理創新部分，將重要操作參數簡化為易識別之營運燈號，可在最短時間了解整廠運轉情形及突發狀況立即應變；開發設施巡查及維護模組APP提高維護人員的維護效率，並透過設備健全度評價分級進行設備改善以達節能延壽效益，皆為本次獲獎重要關鍵。

另值得一提，縣府水利資源處自2019年開始先以「宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程」獲頒金質獎，2020年又以「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」及「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」獲頒2座金質獎，今（2021）年更是努力不懈再度榮獲金質獎肯定，創下國內行政機關同一單位連續3年獲頒金質獎的空前佳績。

水環境與宜蘭縣民的生活息息相關，水環境的建設一直以來都是縣長林姿妙的施政重點，從水利資源處連年獲獎便能看出縣長對於公共工程品質的堅持，後續將持續推動治水、淨水及親水等相關基礎建設，共同拚出宜蘭「勁水」好生活。