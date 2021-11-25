買50嵐被解壓縮！內場店員「直接幫搖一杯」　網見她大頭貼全懂了

▲暖男店員直接幫原PO點餐。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

排隊買東西最怕被插隊，一名女網友發文表示，日前去買50嵐時，她被前方客人無情「解壓縮」，正當她無奈之際，暖男店員現身了，對方直接從吧檯走出來幫她點餐，讓她很感動。貼文曝光後，就有不少網友歪樓表示，「你可能是他的菜」、「人正真好」。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到她日前去買50嵐時，站在櫃檯前等家人回應要喝什麼，想不到後方忽然來了一大票客人，有的直接往前先點，有的則是站在她後面看菜單。

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原PO起初不以為意，結果好不容易輪到她時，前面的女客人就當著她的面解壓縮，直喊「你們過來直接點，我們一起的」。被插隊的原PO覺得相當無奈，但還是心想算了，「就讓她們吧！」

▲▼原PO覺得被插隊了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

這群人因為點了7杯飲料，所以就讓原PO等了好一陣子。還原當時情況，忽然有位暖男店員從吧檯走出來，問說「你要點什麼？我這邊直接做！」這席話讓原PO聽了相當感動，而前方的那位女客人也愣了一下。

事後，暖男店員一邊整理環境，一邊又問說「丟垃圾嗎？給我就好。」原PO當下真的覺得很暖心，回應對方「非常謝謝你！你真的是很好的人。」事後原PO也大力讚許該名店員的待客之道，希望對方能一直保有熱忱，「還有希望他看得到（該篇貼文）！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「很棒的店員」、「好的店員真的要表揚」、「很棒！值得讚許」、「50嵐超好喝，店員也真的很客氣」、「員工要注意先來後到這點真的很重要」、「過年回去我用新台幣下架」、「很少遇到店員態度不好的，但是這樣確實很暖」。

其中，還有些網友看了原PO的大頭貼後，歪樓表示「我的話，就算你排第50個，我也會排除萬難讓你直接來我面前點」、「可能你比較正」、「可能是美女待遇吧」、「在一起！在一起！在一起」、「人美好處理，像我都直接被拉鐵門」、「他可能想要電話」、「你有確認發票上有沒有他的電話或是LINE嗎」、「確認過是正妹才暖」。原PO對此則回應，「哪有啊！我超普通的好嗎？」