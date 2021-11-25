2021蘭陽越夜越美麗　大天使報佳音點亮蘭陽

▲「2021愛在聖誕愛在宜蘭」點燈啟動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

聖誕節為國際性的重要節慶，更是一個充滿愛與感恩的節日。今(2021)年初受疫情影響，全球經濟蕭條、人心恐慌，如今疫情漸緩之際，宜蘭縣政府為促進觀光產業夜經濟活絡，讓蘭陽越夜越美麗，繼冬戀蘭陽溫泉季點燈後，再度辦理「2021愛在聖誕 愛在宜蘭」系列活動，25日晚在宜蘭縣議會紅磚廣場聖誕點燈展開活動序幕，在感恩與祝福的心意下，點亮天使造型聖誕樹及周邊燈飾，邀請民眾一同度過溫馨愉快的聖誕佳節。

宜蘭聖誕燈飾位於台九省道旁的縣議會廣場，縣政府25日晚晚與宜蘭眾教會攜手合作點亮燈飾，點燈啟動後，將陸續於羅東鎮、員山鄉、宜蘭市及南澳鄉展開連串的點燈活動，並於12月22日～25日於羅東鎮、宜蘭市、員山鄉、壯圍鄉及頭城鎮辦理一連串的燈車報佳音遊行活動，最終於12月26日在宜蘭運動公園舉辦「同島一命 頌聖誕」聖誕音樂晚會，藉由聖誕感恩活動為宜蘭帶來喜樂、祝福與溫暖。

今（2021）年燈車報佳音遊行活動，除了目前在中興文創園區旅客服務中心「神說」、「畫說」主題展之15個主題的花燈，更新增「摩西過紅海」、「挪亞方舟」兩個新主題的聖經故事主題花燈外，更切合時事，加入今（2021）年為感謝因疫情辛勞付出的醫護與東京奧運奪牌的兩輛燈車－「感謝有你、醫護挺疫」與「奧運英雄、宜蘭之光」符合聖誕感恩的主題。

宜縣府表示，為珍惜資源，沿用去年聖誕樹主體鐵件造型，加上宜蘭在地藝術家呂秉承的創意，將風動的聖誕樹，搖身一變成為了展翅為大眾祈福的天使；在一旁更有身高8米吹著號角的天使，賣力的將所有的祝褔傳送給世人；而紅鼻子的聖誕老人今（2021）年除了他的老夥伴麋鹿，更添動感又俏皮的坐上雪撬，來到宜蘭為世人帶來歡笑。

此外，沿著紅磚道往宜蘭縣政府正門的廣場走去，沿路可見8米寬的翅膀造型裝置藝術、充滿感恩喜訊的耶穌降臨馬槽的故事小屋，還有多款互動式的燈光藝術裝置，期望在這冷冷的冬天為遊客留下美好的回憶，一同見證蘭陽越夜越美麗。

2021點亮宜蘭迎聖誕燈飾展示時間：110/11/25-111/3/1每日晚間17:00-23:00，聖誕樹燈光音樂秀時間：17:00、17:30、18:30、19:30、20:30、21:30、22:30。

聖誕燈車遊行時間表與遊行燈車路線：

（一）羅東聖誕燈車遊行慶典：2021 年12 月22 日(三)晚上18：30-20：30

羅東運動公園P1 停車場集結燈車車隊依序出發—公正路—至第二集結點公正國小加入遊行團隊人力—公正路—中正南路—南門路—興東路—中山公園。

（二）宜蘭市聖誕燈車遊行慶典：2021年12月23日（四）晚上 18：30－20：30

宜蘭市中山公園舊城南路崇聖街路口牌樓前廣場遊行團隊集結－崇聖街－右轉民權路一段出發－中山路二段－復興路一段－健康路二段－神農路二段－中山路三段－新民路－舊城東路－舊城南路－中山公園舊城南路崇聖街路口牌樓前廣場。

（三）壯圍鄉與員山鄉聖誕花燈車輛遊行：2021年12月24日（五）晚上19：00－21：00

聖誕燈車由中興文化創意園區－台9線環市東路二段－縣民大道二段－中央路二段－壯五路台7線－壯圍鄉公所 －壯五路台7線－東港路－東港路二段－舊城東路－泰山路－員山鄉公所－員山路一段－台7線－中山路三段－二段一段－中正路三段－蘭陽大橋－台9線中興路三段－中興文化創意園區。

（四）頭城鎮聖誕花燈車輛遊行：2021年12月25日（六）晚上 19：00－21：00

聖誕燈車由中興文化創意園區出發，路線五結中山路二段—蘭陽大橋—環市東路二段—七張橋—美功路一段/二段—玉龍路一段/二段—三和路—頭濱路三段/台2線—環鎮東路二段—青雲路三段/台2線—開蘭路—頭城長老教會—新興路—吉祥路—公園路—文雅路—復興路—開蘭路—纘祥路—頭城火車站—回程路線纘祥路→新興路—青雲路二段—頭濱路三段/台2線—三和路—玉龍路二段/一段—美功路二段/一段—七張橋—環市東路二段/台9線—蘭陽大橋—中正路三段—中興文化創意園區。

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