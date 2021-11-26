礁溪「球棒隊」加強版！麥當勞前亮西瓜刀　5煞擄人暴打下場慘了

▲▼持球棒、西瓜刀傷人擄人還丟包的盧姓男子等「5棒球隊員」被移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪街頭今（2021）年6月間，發生討債糾紛，李姓男子遭盧姓男子等5人持球棒、西瓜刀毆打成傷，李男被挾持不得已向友人佯借3萬元給盧男，盧男得逞後又向李男友再索取2萬元時，遭李男友人識破並報警處理，11月23日，礁溪警方兵分多路，將盧男等5人查緝到案，並依涉犯組織犯罪、妨害自由、妨害秩序、恐嚇及傷害罪嫌移送偵辦。

礁溪分局於今（2021）年6月間，接獲民眾報稱在礁溪路5段麥當勞前所發生之妨害自由、恐嚇取財案，經警方瞭解是報案人李姓男子與盧姓男子有債務糾紛，雙方相約談判不成，盧男竟夥同其他4名男子分持球棒、西瓜刀先將被李男毆打成傷，並挾持李男向其友人佯借3萬元得逞，又至超商盜領被害人帳戶內5千元，犯嫌等人食髓知味，與李男另一友人相約在礁溪麥當勞前，欲再索取2萬元時，遭友人識破並報警處理，犯嫌見事跡敗露，將被害人載往壯圍鄉某處丟包後逃逸。

礁溪分局獲報後旋即成立專案小組，迅速調閱案發相關監視器，歷經多月監控蒐證，並依內政部警政署通報執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動，於11月23日持拘、搜票，兵分多路，將以盧男為首等5名犯嫌查緝到案，查扣球棒、西瓜刀等證物，訊後依涉犯組織犯罪、妨害自由、妨害秩序、恐嚇及傷害罪嫌移送偵辦。