氣象局示警「暫時不會大回暖」：一路冷到下周末！爆冷探14度又迎雨

▲氣象局表示，到下周末沒有大回暖的時間，整體感受都涼冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明天東北季風減弱，各地氣溫略升，白天天氣較為舒適，不過下周二起鋒面及冷空氣影響，中央氣象局提醒，冷空氣一波波影響，一路到下周末都「偏冷」，周四可能受到輻射冷卻影響，低溫有機會比14度更低。

氣象局預報員官欣平表示，明後兩日東北季風稍微減弱，白天氣溫略升，大台北地區約25到26度，感受相對舒適，但早晚低溫差異不大，約17到20度。

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近日受東北風影響，迎風面的北部、東半部降雨明顯，明後天雖然東北季風減弱，但降雨持續，只是雨勢會趨緩，且降雨逐漸集中在東半部，北部、東半部、恆春半島、中南部山區則有局部短暫陣雨，明天宜蘭、花蓮則有局部大雨。

下周二上半天鋒面快速通過，北部、東半部降雨機率提高，下半天起冷空氣南下，這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，整體而言，周二開始天氣從濕轉乾，周三、四受到輻射冷卻影響，清晨氣溫可能更低。

▲▼今日受到東北風影響，北、東雨勢明顯。（圖／氣象局）

下周二後受到冷空氣影響，各地氣溫明顯下降，北台灣整天溫度不到20度，中部白天約22到23度，南部24到25度；周三、四早晚氣溫低，中部以北、東北部14到15度，中部15到16度，南部16到18度，花東16到18度，越往南邊冷空氣影響時間越短，不過各地早晚都偏涼冷。

官欣平指出，下周二開始受到一波波冷空氣影響，涼冷感受將一路持續到周末，即使冷氣團影響減弱，各地早晚氣溫仍低。另雖然有預報顯示下周末會有更強冷空氣來襲，但預報變動性很大，因此目前無法確定屆時天氣細節，可以確定的是，整體都往涼冷的方向調整。

另外，下周二水氣較多，周三起氣溫下降，如果溫度及水氣配合得當，仍不排除高山有降雪機率，不過目前看來，降雨及降溫時間剛好錯開，因此降雪機率較小，還需持續觀察。