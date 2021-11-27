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超跑男認識女大生半年「相約吃飯」　千萬R8雨天打滑...她遇死劫

記者邱中岳／新北報導

新北市汐止區康寧街與翠峰街口27日下午發生一起嚴重車禍！1名從事工程建築的男子，載著21歲的女子行經康寧街時，因天雨打滑，整台車撞上電線桿，導致千萬R8車尾幾乎全毀，車上女乘客也在搶救後宣告不治。

▲▼奧迪R8自撞，慘況曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲超跑失控打滑，翁姓女子送醫搶救不治，黃姓駕駛被帶回做筆錄。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，1名28歲黃姓男子駕駛著要價千萬的奧迪R8超跑，但疑似因為天雨路滑，造成車輛打滑飄移，最終撞上電桿導致車尾爛毀，黃男受到輕傷，但21歲翁姓女乘客當場沒了生命跡象。警消獲報趕抵現場，緊急將2人送醫，而事發前的飄移畫面也隨之曝光。

據了解，黃姓男子從事工程建築，在27日下午開著父親買給他的R8超跑，載著21歲的翁姓女子，行經汐止康寧街，因打滑失控撞上電線桿，黃姓駕駛雖然沒有酒駕，但耳朵裂開緊急縫合，翁姓女子則搶救不治。

▲▼ 奧迪R8自撞，21歲女副駕慘死 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女大生與黃姓超跑男相約去北市吃飯，但卻因下雨超跑失控撞電線桿，搶救後不治身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子約在半年多前認識21歲的翁姓女子，當天從新莊開著超跑前往汐止載翁女，準備前往北市吃飯，但是卻因下午打滑造成翁女送醫搶救後不治，自己在醫院治療後也被警方帶回偵訊。

黃姓男子初步供稱，當時初速沒有開很快，是因為打滑造成事故，而警方對黃男進行酒測，酒測值為０，而身亡的翁姓女子，目前為華夏科技大學學生，超跑則是黃姓男子父親買給黃男使用。

黃姓男子父母原本在汐止從事房地產工作，但目前已經退休，超跑則是2010年1月份出產的，黃男父親則是購入中古車給黃男。

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