台中19萬戶停水47hrs　水公司備有56處取水站

▲台中從30起有19萬戶停水47小時，水公司備有56處取水站。（圖／自來水公司提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣自來水公司下周將同步進行四項工程，包括更新改善鯉魚潭廠原水站送水管2600公釐蝶閥、配合中區工程處台中綠空廊道備援1000公釐送水管改接工程、鯉魚潭水庫輸水隧道檢修工程，及三義交流道至三義減壓池1000m/m管線接續工程，因此30日上午9點起停水至12月2日上午8點，長達47小時，停水區域有10區，用戶178,478戶、水壓降低戶數13,600戶，合計192,078戶受到影響，水公司也在停水區設有56個取水站，供用戶儲水備用。

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停水區域如下：

潭子區：大豐里（潭富路二段以南）、潭秀里（鐵路以西）、甘蔗里、潭陽里（鐵路以西）、福仁里（鐵路以西）、東寶里、頭家里、家福里、家興里、頭家東里、大富里（國道一號以東）。大雅區：西寶里（國道一號以東）。中區全區。西區全區。北區全區（不包含建成里） 。南區：西川里、福平里（鐵路以西）、樹德里（鐵路以西）、崇倫里（鐵路以西）。

東區：富台里、富仁里、東南里（鐵路以西）、旱溪里（鐵路以西）、東勢里、合作里（鐵路以西）、新庄里（鐵路以西）、干城里（鐵路以西）。北屯區：忠平里、松竹里、仁和里、水湳里、仁美里、四民里、后庄里、陳平里、新平里、同榮里、平安里、平順里、平德里、松安里、松茂里、三光里、平田里、平和里、北京里、平心里、平福里、松和里、平陽里、平興里、平昌里、北屯里、仁愛里、大德里、松強里、松勇里、東光里（鐵路以西）、舊社里（鐵路以西）、北興里（鐵路以西）。

西屯區：西墩里（國道一號以東）、潮洋里、龍潭里、惠來里、上石里、逢甲里、大河里、大石里、大福里、上德里、何德里、何源里、西平里、何南里、至善里、上安里、逢福里、何明里、何成里、何福里、港尾里（國道一號以東）、廣福里（國道一號以東）、何仁里、西安里、鵬程里、何安里、何厝里、大鵬里。

南屯區：南屯里、豐樂里、楓樹里、中和里、三厝里、溝墘里、田心里、黎明里、大興里、大業里、惠中里、永定里、新生里、鎮平里、大同里、文心里、同心里、向心里、大誠里、三和里、三義里。

降壓區域如下：

后里區：公館里（國道一號以西）、后里里（三豐路四段以西、甲后路一段以北）、厚里里（甲后路二段以北）、墩北里（甲后路一段以北）、舊社里（國道一號以西）、中和里（國道一號以西）、月眉里、聯合里、眉山里、太平里。外埔區： 永豐里、大同里、中山里、馬鳴里、廍子里、六分里、鐵山里、水美里、大東里、三崁里、土城里。大甲區：江南里、頂店里。