楊瓊瓔爭取水公司4300萬　大雅800戶明年底更換老舊自來水管

▲楊瓊瓔爭取水公司4300萬，大雅區800戶明年底更換老舊自來水管。（圖／楊瓊瓔提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區員林里等4里、800戶自來水管線老舊，立委楊瓊瓔成功爭取4300萬元經費，汰換7.5公里管線，明年1月底如果順利發包，明年底就可完工，一旦完工後，不但可解決漏水問題，市民洗澡也可不用忍受水壓不足的不便。

立委楊瓊瓔、大雅區長李修齊等人上午前往大雅區雅環路，聽取自來水公司第四區管理處長王亮中簡報，楊指出，管線老舊滲漏，除了讓珍貴水資源浪費外，因為漏水使得管壓偏低，供水困難，讓民眾不時遭遇缺水困擾。

王亮中表示，經過設計及規劃，準備汰換大雅區雅環路二段與三段、中清路四段（雅環路至民生路）、民生路一段（雅環路二段至中清路）及周遭巷弄的自來水老舊管線，總長度7500公尺、用水戶達800戶，180個工作天，除了將原有塑膠管線換新，更將原100及200公厘管徑擴大為300公厘，管材也選用更優質的延性鑄鐵管，不僅提升水壓，也較不容易發生漏水。

市議員吳顯森服務處長吳呈賢表示，他常接到住戶反映夜間盥洗時水壓不足，經了解是自來水主幹管管線老舊，這次汰換成較具延展性、耐用、防漏的鑄鐵管，完工可以解決洗澡水壓不足的不便。

李修齊指出，管線汰換路段期間，可能會造成交通黑暗期，所以希望水公司的交通維持計劃，能將影響降至最小，大雅里長李玲珍希望未來施工時，如果遇到要停水時，一定要算準施工排程，在停水前一天通知及知會轄區里長，讓訊息有效傳達，讓居民提早準備。