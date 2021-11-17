高雄5區明天「停水15小時」！還有10里減壓　20.1萬戶範圍圖出爐

▲高雄鳳山、林園等5區18日停水15小時。（圖／資料照）



記者閔文昱／綜合報導

高雄要停水了！台水公司七區處將於18日辦理「110年度拷潭廠及金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗等6項工程」，高雄鳳山、林園等5行政區將於上午9點至晚間12點停水15小時，總計停水戶數17萬5107戶，水壓降低戶數有2萬6365戶，總計影響20萬1472戶。

這次停水原因主要是要進行「拷潭廠轄區高低壓電氣設備檢驗」、「金棠代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」、「拷潭場三期快濾蝶閥換修」、「拷潭及翁公園場變頻器更新改善工程」、「拷潭場24KV高壓避雷器汰換」，停水時間為11/18上午9點至晚上12點，共15小時。

▲一張圖看高雄11/18大停水15小時影響範圍。（圖／高雄市政府）

停水區域：

鳳山區

埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、南興、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、瑞竹、福祥、福誠等里及北門里鐵路以南。

大寮區

內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮等里。

林園區

林園里、東林里、仁愛里、文賢里、潭頭里、中厝里、林內里、王公里、廣應里、溪州里、五福里、港嘴里、港埔里、龔厝里、林家里、頂厝里、中芸里、鳳芸里、中汕里、西汕里、東汕里、北汕里、溪西里、中門里。

小港區

桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明(工業用除外)里、店鎮里(沿海路以東、工業用除外)及二苓里(沿海路以東)、大苓里(沿海路以東)、坪頂里及大坪里舊部落。

苓雅區

朝陽里、福隆里、福海里、福康里、福人里、福地里、福居里、福東里。

降壓區域：

鳳山區

文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北。

提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；另外，停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。

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