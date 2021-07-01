黃偉哲攜手慈濟裝箱愛心物資　照顧5880戶弱勢孩童

▲台南市長黃偉哲前往慈濟高中禮堂，與慈濟師兄姐一同參與愛心物資裝箱工作，並致上深深的敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



慈濟基金會為減輕弱勢家庭生活壓力，投入約4500萬元於暑假中捐贈「安心生活箱」及「健康蔬果箱」給台南弱勢學童家庭，共計5880戶受惠，台南市長黃偉哲1日上午前往慈濟高中禮堂與慈濟師兄姐一同參與裝箱工作，並致上深深的敬意與謝意。

黃偉哲市長，感謝慈濟大愛讓弱勢孩童在暑假中感受社會的關懷與溫暖，市府亦提供暑期午餐補助，公私協力讓孩子度過健康快樂的暑假生活。

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黃偉哲表示，今天來幫忙慈濟師兄姐打包安心生活箱，裡面是滿滿的慈濟師兄姐及上人的愛心，生活箱及蔬果箱除了東西很充實之外，可以讓弱勢家庭在物質及精神食糧上都很飽足，最重要的是扭轉孩子對吃素的刻板印象，覺得蔬食可以很酷很健康營養，因此感謝慈濟師兄姐、上人的努力，熱心幫忙5880個家庭，讓人非常非常感動。



教育局長鄭新輝指出，慈濟基金會每月1箱「安心生活箱」與每2週1箱「健康蔬果箱」的公益捐贈，讓弱勢學生在暑假期間停課不停餐，慈濟大愛助人的精神深受社會感動與肯定。他也指出此次健康蔬果箱的配送還須感謝台南農產運銷公司不惜成本增加運送頻率，讓新鮮蔬果可以即時送到每位弱勢學生家中。





慈濟長期以來於各地深耕慈善工作，今年嚴峻的疫情造成許多弱勢家庭學童的生活更顯困頓，慈濟基金會為了減輕弱勢家庭的生活壓力，投入約4500萬元，預計於2日開始配送「安心生活箱」及「健康蔬果箱」給台南市低收、中低收入學生家庭共5880戶，而慈濟在全國共將捐贈逾5萬箱支持各縣市的弱勢學童於暑期中健康生活。



即將於明日配送的「健康蔬果箱」是與台南在地農產業者合作，供應當地當季最新鮮的健康蔬果，而黃偉哲市長與教育局長鄭新輝、慈濟師兄姐合力打包的「安心生活箱」內容也相當豐富，包含薄餅、豆漿粉、蕎麥茶、冬(米)粉、冬菜料理粉、蔬食麵、香積麵、素香鬆、香椿堅果醬、藥善薑黃泥、淨斯穀糧、五穀粉(可可粉)、福慧珍粥等，並附有靜心閱品及證嚴上人的祝福信件，讓弱勢孩童在社會的愛與關懷中正向成長。



慈濟高中校長姚智化表示，慈濟基金會因應疫情及暑假來臨，上人很擔心弱勢家庭孩子在這段時間的飲食會有不足，因此與全國十幾個縣市合作提供安心生活箱，而在台南地區則由慈濟高中全體教職同仁協力將愛心物資裝箱，並將由慈濟師兄姐幫忙運送到學校，再由學校發放給弱勢家庭學童，希望他們能安心、安身，好好學習成長，這是上人殷殷期盼的心意。





教育局也進一步說明，為協助學生安心就學，市府歷年於每學期上課期間及寒暑假皆提供經濟弱勢學生免費午餐補助，黃偉哲更指示今年暑期弱勢學生午餐補助對象除既有的低收入戶學童外，擴大納入中低收入戶學童，預估受惠人數從2500人增加至7800人，經費增加至1560萬元，由教育局於暑期提供弱勢學童每日50元營養午餐費，讓孩子安心用餐；另社會局亦媒合企業愛心，同步於暑假提供2000位高風險家庭學童每日60元餐券，可就近到四大超商兌換66元等值餐點。



黃偉哲強調，嚴峻疫情造成弱勢家庭的收入相對減少，市府除積極落實中央發布的各項紓困方案外，也藉由弱勢家庭學童暑期午餐補助以減輕家庭負擔，並感謝慈濟基金會提供弱勢學生家庭愛心物資，籲請各界一起響應善行義舉幫助更多弱勢學生健康快樂成長。

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