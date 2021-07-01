　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃偉哲攜手慈濟裝箱愛心物資　照顧5880戶弱勢孩童

▲台南市長黃偉哲前往慈濟高中禮堂，與慈濟師兄姐一同參與愛心物資裝箱工作，並致上深深的敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往慈濟高中禮堂，與慈濟師兄姐一同參與愛心物資裝箱工作，並致上深深的敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

慈濟基金會為減輕弱勢家庭生活壓力，投入約4500萬元於暑假中捐贈「安心生活箱」及「健康蔬果箱」給台南弱勢學童家庭，共計5880戶受惠，台南市長黃偉哲1日上午前往慈濟高中禮堂與慈濟師兄姐一同參與裝箱工作，並致上深深的敬意與謝意。

▲台南市長黃偉哲前往慈濟高中禮堂，與慈濟師兄姐一同參與愛心物資裝箱工作，並致上深深的敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長，感謝慈濟大愛讓弱勢孩童在暑假中感受社會的關懷與溫暖，市府亦提供暑期午餐補助，公私協力讓孩子度過健康快樂的暑假生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市長黃偉哲前往慈濟高中禮堂，與慈濟師兄姐一同參與愛心物資裝箱工作，並致上深深的敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，今天來幫忙慈濟師兄姐打包安心生活箱，裡面是滿滿的慈濟師兄姐及上人的愛心，生活箱及蔬果箱除了東西很充實之外，可以讓弱勢家庭在物質及精神食糧上都很飽足，最重要的是扭轉孩子對吃素的刻板印象，覺得蔬食可以很酷很健康營養，因此感謝慈濟師兄姐、上人的努力，熱心幫忙5880個家庭，讓人非常非常感動。

教育局長鄭新輝指出，慈濟基金會每月1箱「安心生活箱」與每2週1箱「健康蔬果箱」的公益捐贈，讓弱勢學生在暑假期間停課不停餐，慈濟大愛助人的精神深受社會感動與肯定。他也指出此次健康蔬果箱的配送還須感謝台南農產運銷公司不惜成本增加運送頻率，讓新鮮蔬果可以即時送到每位弱勢學生家中。

▲台南市長黃偉哲前往慈濟高中禮堂，與慈濟師兄姐一同參與愛心物資裝箱工作，並致上深深的敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

慈濟長期以來於各地深耕慈善工作，今年嚴峻的疫情造成許多弱勢家庭學童的生活更顯困頓，慈濟基金會為了減輕弱勢家庭的生活壓力，投入約4500萬元，預計於2日開始配送「安心生活箱」及「健康蔬果箱」給台南市低收、中低收入學生家庭共5880戶，而慈濟在全國共將捐贈逾5萬箱支持各縣市的弱勢學童於暑期中健康生活。

即將於明日配送的「健康蔬果箱」是與台南在地農產業者合作，供應當地當季最新鮮的健康蔬果，而黃偉哲市長與教育局長鄭新輝、慈濟師兄姐合力打包的「安心生活箱」內容也相當豐富，包含薄餅、豆漿粉、蕎麥茶、冬(米)粉、冬菜料理粉、蔬食麵、香積麵、素香鬆、香椿堅果醬、藥善薑黃泥、淨斯穀糧、五穀粉(可可粉)、福慧珍粥等，並附有靜心閱品及證嚴上人的祝福信件，讓弱勢孩童在社會的愛與關懷中正向成長。

慈濟高中校長姚智化表示，慈濟基金會因應疫情及暑假來臨，上人很擔心弱勢家庭孩子在這段時間的飲食會有不足，因此與全國十幾個縣市合作提供安心生活箱，而在台南地區則由慈濟高中全體教職同仁協力將愛心物資裝箱，並將由慈濟師兄姐幫忙運送到學校，再由學校發放給弱勢家庭學童，希望他們能安心、安身，好好學習成長，這是上人殷殷期盼的心意。

▲台南市長黃偉哲前往慈濟高中禮堂，與慈濟師兄姐一同參與愛心物資裝箱工作，並致上深深的敬意與謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局也進一步說明，為協助學生安心就學，市府歷年於每學期上課期間及寒暑假皆提供經濟弱勢學生免費午餐補助，黃偉哲更指示今年暑期弱勢學生午餐補助對象除既有的低收入戶學童外，擴大納入中低收入戶學童，預估受惠人數從2500人增加至7800人，經費增加至1560萬元，由教育局於暑期提供弱勢學童每日50元營養午餐費，讓孩子安心用餐；另社會局亦媒合企業愛心，同步於暑假提供2000位高風險家庭學童每日60元餐券，可就近到四大超商兌換66元等值餐點。

黃偉哲強調，嚴峻疫情造成弱勢家庭的收入相對減少，市府除積極落實中央發布的各項紓困方案外，也藉由弱勢家庭學童暑期午餐補助以減輕家庭負擔，並感謝慈濟基金會提供弱勢學生家庭愛心物資，籲請各界一起響應善行義舉幫助更多弱勢學生健康快樂成長。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色

ET快訊
古拉月薪僅6000元　狂人娛樂遭判刑下場出爐
NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！　狂開70分店月收50
少女婚前性行為被抓！遭鞭刑100下　行刑完當場昏倒
快訊／福和客運將結束營運！「這路線停駛」通勤族哭了
快訊／銓敘部司長確診！　台北地院法官妻子曾接觸也確診
獨／警鈴大響防疫旅館竟喊：在測試請回房　他求救「4個字」成遺
疫情趨緩「712微解封有望」？　行政院回應了
藍心湄道歉了！身家15億「追劇被抓包看盜版」　嚇到狂跳針認錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傳入境旅客明起全面PCR篩檢　桃機：依指揮中心公布為準

鮮肉男「肌情炸地瓜球」　她逛夜市羞炸！內行曝地點：超好吃

準研究生「辭飲料店打工」能領1萬紓困　他對比3情況怒：官員腦袋？

點名才發現少1人！勇消殉職網疑「設備有問題」　內行解答火場真相

沖昏頭帶球遠嫁！「渣夫外遇了」她離婚求回娘家　爸媽心寒痛拒

快訊／福和客運8／1結束營運！「1551基隆－新店停駛」通勤族哭了

食藥署：WHO疫苗血清標準品用於實驗室開發　不能作為療效評估

社福捐款2原因「雪崩式滑落」！他霸氣捐20萬　門諾：像下一場及時雨

慈濟能買疫苗了！比照鴻海、永齡、台積電模式：跨出關鍵一步

熊大兔兔CP破滅？他見細節抓包「直男熊大劈腿」　網笑：狐狸精

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

那對夫妻流產2年報喜迎二胎「相擁痛哭」　預產期「太玄了」！Kim：他就是2年前的這天走的...

傳入境旅客明起全面PCR篩檢　桃機：依指揮中心公布為準

鮮肉男「肌情炸地瓜球」　她逛夜市羞炸！內行曝地點：超好吃

準研究生「辭飲料店打工」能領1萬紓困　他對比3情況怒：官員腦袋？

點名才發現少1人！勇消殉職網疑「設備有問題」　內行解答火場真相

沖昏頭帶球遠嫁！「渣夫外遇了」她離婚求回娘家　爸媽心寒痛拒

快訊／福和客運8／1結束營運！「1551基隆－新店停駛」通勤族哭了

食藥署：WHO疫苗血清標準品用於實驗室開發　不能作為療效評估

社福捐款2原因「雪崩式滑落」！他霸氣捐20萬　門諾：像下一場及時雨

慈濟能買疫苗了！比照鴻海、永齡、台積電模式：跨出關鍵一步

熊大兔兔CP破滅？他見細節抓包「直男熊大劈腿」　網笑：狐狸精

潘孟安好感度攀升超越雙北市長　民進黨立委稱「沒有特別高興」

「保單借款紓困」現場直擊！富邦人壽櫃檯人潮踴躍　預計再延長服務時間

58萬Vtuber畢業原因曝光：長期遭跟蹤、騷擾甚至還有「威脅信」

跌破眼鏡！無畏疫情　台中買賣移轉創15年新高

睡夢中一股暖意！媽摸完「頭髮濕濕」氣炸　抓兇手貓關禁閉反省

傳入境旅客明起全面PCR篩檢　桃機：依指揮中心公布為準

林昶佐爆萬華疫苗量墊底！長輩跨區打　北市分配最多是這區

歐陽娜娜、黃安慶中共百年！　杜汶澤黑底文嗆「終有一天會完」

鮮肉男「肌情炸地瓜球」　她逛夜市羞炸！內行曝地點：超好吃

大谷翔平0.2局爆逃敗　天使9局灌7分逆轉洋基

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

小米手環6買一送一今9：30開搶！5大通路曝光

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！

已達解封條件！　台大教授點出4關鍵

1神招用玻璃杯切芒果！花3秒完整取下果肉

台大醫揭「指揮中心未公布數據」：7／12降級很有機會

新手買航運股「當沖做多」　一天賠2個月獲利

鳳山恐怖毒電梯曝　一張圖看感染途徑

實聯制問題多！超商店員提「5大亂象」

陳其邁鐵腕封樓挨轟　高雄人一句話力挺

抓包抖內直播妹　男友：很正常吧

陳文茜：中央放下拳頭，讓慈濟慈悲救世

阿嬤遭撞骨折忍痛要賣菜　外送員幫賣超暖

更多熱門

相關新聞

千字轟陳時中　陳文茜：不讓慈濟買BNT很外行

千字轟陳時中　陳文茜：不讓慈濟買BNT很外行

繼鴻海與台積電後，慈濟也積極要採購BNT500萬劑疫苗，但指揮官陳時中回應，先由前兩家公司進行，慈濟再接下來做。一席話讓資深媒體人陳文茜難以接受，她寫下2277字痛批陳時中，「只是疫情中悲哀的平庸官員」、「他並不冷血，但為了保官位，他重重加入了冷血集團」。

陳文茜：中央放下拳頭，讓慈濟慈悲救世

陳文茜：中央放下拳頭，讓慈濟慈悲救世

台日跨國簽署交流協定

台日跨國簽署交流協定

慈濟買BNT成立專案！陳時中曝最新進度

慈濟買BNT成立專案！陳時中曝最新進度

黃偉哲：疫苗列車開來請依序上車

黃偉哲：疫苗列車開來請依序上車

關鍵字：

黃偉哲慈濟愛心物資弱勢孩童

讀者迴響

熱門新聞

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

謝承均陪曾莞婷身邊20年！鬆口「兩人真正關係」

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

三上悠亞拍6年AV「男優當場放屁」留陰影

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

古天樂捐建大陸小學「10年後變廢墟」

小米手環6買一送一今9：30開搶！5大通路曝光

藍心湄防疫在家追劇「被抓包看盜版」！

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

即／彰化惡火1消防ohca　同袍跪地全場鼻酸

彰化防疫旅惡火4死20傷

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」
朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面