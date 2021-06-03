停課沒了營養午餐！疫情衝擊弱勢孩童　世界和平會急募「營養防疫物資箱」

▲世界和平會希望能募集到1500套的「營養防疫物資箱」幫助弱勢家庭孩童一起挺過疫情。（圖／世界和平會提供）

記者陳珊珊／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，全國防疫進入三級警戒，影響各行各業生計，也衝擊到需要愛心早餐及物資的弱勢學童。由於疫情嚴峻，各級學校都停止上課，此時，弱勢家庭的學童平日在學校享用的營養午餐也被迫中斷。世界和平會緊急發起「營養防疫物資箱」募集活動，希望能幫助更多有需要的弱勢家庭，讓弱勢家庭的學童在疫情及長假期間餐食無虞，有足夠的營養增加抵抗力。

世界和平會表示，全國防疫宣布進入三級警戒後，陸續接到許多弱勢家庭家長的求助電話，以往許多經濟弱勢的民眾靠舉牌、發傳單、打零工等維持生計，如今許多弱勢民眾頓失經濟來源，像是有從事清潔工作的奶奶因疫情關係暫時接不到工作，苦惱家中孩子的用餐及生活該怎麼辦？也有位從事指壓工作的媽媽，因疫情關係已經快兩個禮拜沒有工作，但家中還有5位年幼的孩子要撫養，糧食已經快吃完，不知如何是好。而平時靠學校營養午餐當晚餐的弱勢家庭，也因學校停課改採線上教學，一家的三餐頓時沒有著落。

▲「營養防疫物資箱」內有方便烹煮、沖泡的食品與防疫物資。（圖／世界和平會提供）

另外在防疫期間，也希望民眾減少外出頻率，世界和平會提及，住在偏鄉，家中只有阿公、阿嬤的隔代教養家庭，此刻的他們更應該減少外出採買，因此希望能募集到1500套的營養防疫物資箱，提供給弱勢家庭可以直接在家烹煮和即時沖泡的食品，像是白米、麵條、奶粉、沖泡麥片、調理包、罐頭、口罩、手工皂與衛生紙等等，期盼社會大眾慷慨解囊，讓這群弱勢的台灣囝仔能健康長大，也幫助遭受疫情衝擊而收入銳減的弱勢家庭減輕負擔，平安挺過這波疫情。

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