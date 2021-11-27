六都中最想當台北市長　彭文正曝原因：要命令警局抓走蔡英文

▲彭文正。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

政論節目《政經關不了》主持人彭文正因「論文門」涉嫌誹謗總統蔡英文是假博士而被控告，但他滯留美國未出庭，最後被法官發布通緝。彭文正26日跨海連線接受政論節目「論文門開箱」訪問，對於想當哪位六都市長？他表示第一優先是台北市，在任內就命令警察局把行政院包圍起來，只要蔡英文一走出來就把她抓走。

台北地院10月開庭審理上述案件，人在美國的彭文正委由律師聲明表示，顢頇政府規定返台要集中隔離14天，他擔心身陷危險，無法出庭，公訴檢察官當庭質疑彭滯留、藏匿、逃亡美國，聲請法院下命拘提，法官審理後，11月19日正式對彭文正發布通緝。

台灣民意基金會董事長游盈隆22日在臉書稱讚彭文正很優秀，特立獨行且驍勇善戰，也是一個好人，不應該被糟蹋。「誹謗罪是輕罪，我覺得院檢應有比拘提和通緝他更好的方式去處理。」他斷言，彭文正有天會主動回來，且如果回來後彭有意願回鄉選2022桃園市長，那他就是下一任桃園市長。

彭文正被通緝後，仍跨海連線接受「論文門開箱」訪問。在26日的節目上，對於游盈隆的文章，彭文正表示感謝。他也說過去20年來不斷升官發財邀約，有國民黨的也有民進黨的，但他通通拒絕，僅在前總統馬英九任內接受無給職的第一屆檢察官評鑑委員會委員兼發言人，因為這是一個獨立行使意志的位子。

彭文正感嘆，當時去糾舉惡劣司法官，沒想到約10年後被惡劣的司法官送上衙門。

針對游盈隆斷言彭文正可選上桃園市長，彭文正說，第一念頭是選上以後下場跟前高雄市長韓國瑜一樣，中央不給資源，每天惡整你、網軍獵殺你、梗圖嘲笑你，最後罷免你，今天要改革台灣的，不是當地方父母官，而是要做全面性改造台灣的事情。

被主持人詢問，如果不考慮罷免等，六都給你選一個市長當，你想選哪一個？或者是想跟哪一個市長來挑戰？

「六都裡最有意思的其實是台北市跟桃園市。」彭文正表示，蔡英文下台就完了，所以她千方百計想要連任，修憲搞內閣制，之後大黨主席就可以當閣揆，就可以跳脫8年的任期 。

承接上述假設，彭文正說，所以合理的判斷2024年之後，蔡英文極有可能繼續掌握實權的內閣制閣揆，如果那時候自己要選六都的話，第一個他應該做台北市長，任內就命令警察局把行政院包圍起來，只要蔡英文一走出來就把她抓走。退而求其次是當桃園市長，「蔡英文妳不要給我出境，妳出境我不讓妳回來，妳要出境我不讓妳出境」，叫桃園市警察局把蔡英文包圍起來，因為蔡是現行犯，人人都可以逮捕。

彭文正強調，六都裡面有趣的是台北市跟桃園市，「如果你要我做的話」，這兩個可以做，其他都不要。