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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

迎戰公投催青年票　蔡英文重啟「辣台派開講」1晚就額滿

▲▼面對年底公投，蔡英文重啟辣台派開講。（圖／蔡英文臉書）

▲面對年底公投，蔡英文重啟辣台派開講。（資料照／蔡英文臉書）

記者呂晏慈／台北報導

距離12月18日公投投票日僅剩不到一個月，身兼民進黨主席的總統蔡英文將在12月4日於台北市舉辦「辣台派開講 1218返鄉日」活動，呼籲全民12月18日記得返鄉，一起對公投案投下「四個不同意」，活動自25日晚間6點在官方LINE@帳號開放報名後，當晚即額滿，顯示民眾對於蔡英文推出的線下活動充滿興趣，更有助於年底公投投票的支持。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，本次辣台派開講以「1218返鄉日」的「台灣英雄」風格為當晚活動主題，呼籲全民12月18日記得返鄉投票，蔡英文當晚也會邀請社群上的KOL參加活動，一起和辣台派互動。

范綱皓指出，有別於傳統組織動員，限額報名制的「辣台派開講」如同過去總統大選時舉辦的「社群之夜」，主打新型態的社群互動與政治參與，是蔡英文結合線上與線下的新創活動品牌。

范綱皓也說明，延續過去蔡英文舉辦過的社群之夜「人蔘第一次」、「人蔘衝一波」、「人蔘大邁進」，本次辣台派開講「1218返鄉日」一樣主打社群互動體驗，民眾不僅直接在小英總統官方LINE@進行網路報名、進行現場社群互動，透過數位科技，講者用手機與現場數百名的觀眾互動問答，無論是現場或是線上直播觀眾，每個人都能參與互動。

范綱皓透露，活動當晚蔡英文的演說也會同步透過網路直播，向大家報告台灣的改變與年底公投案的重要性，現場也有重量級社群KOL（關鍵意見領袖）針對公投進行演說，表演團體與嘉賓將陸續公布。

范綱皓補充，非常感謝社群上熱情的支持者與朋友，因現場座位有限，僅能開放約600人進場，沒有搶到現場名額的民眾，當日可透過網路收看直播，請持續鎖定民進黨與蔡英文的YouTube與臉書粉絲頁。

范綱皓也提醒，主辦單位將於近期陸續發送通知給報名成功的參加者，現場將掃描QR Code入場，且要請參加者務必全程佩戴口罩，入場前也將量測體溫，落實防疫。

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