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青山宮備鹹光餅蓋「四個不同意」　蔡英文、林昶佐同框扶轎遶境

▲▼蔡英文、徐國勇、林昶佐出席青山宮起駕儀式。（圖／總統府提供）

▲蔡英文、徐國勇、林昶佐出席青山宮起駕儀式。（圖／總統府提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

艋舺青山宮祭典活動開跑，今（26）日舉行起駕儀式，總統蔡英文、內政部長徐國勇、立委林昶佐皆受邀出席，共同進行扶轎起駕儀式。蔡英文祈求青山王保佑鄉親健康平安，青山宮準備4個鹹光餅要請總統蓋上四個不同意，徐國勇在致詞時表示「神明在後面有聽喔！」

蔡英文致詞時表示，每一年的這個時候，都會前來艋舺青山宮參拜青山王，跟大家一起來祝願青山王聖誕千秋。艋舺大拜拜就像過年一樣，除了舉辦傳統的遶境活動，還有現代化的表演，一年比一年熱鬧精彩。她要感謝黃清源主委及所有委員，不僅用心舉辦活動，也配合市民的意見，調整做法，讓活動越來越好。

蔡英文說，過去為了感謝青山王保佑我們度過「瘟疫」，開始舉辦遶境活動，現在也 因為這項遶境活動，大家團結在一起。這次疫情能得到控制，也是因為我們都很團結。

蔡英文表示，現在疫情已經控制下來，我們也要開始拚經濟。她請鄉親們趕快使用五倍券，讓台灣經濟越來越好。她也要提醒國人繼續防疫，盡快接種第二劑疫苗，也要戴好口罩，常常洗手，才能保護自己也保護親人的健康。

最後，蔡英文祈求青山王保佑鄉親健康平安，讓疫情趕快過去，保佑臺灣四時無災、國泰民安。她也祝福所有鄉親闔家平安、萬事如意。

此外，青山宮特別準備蔡英文最愛吃的鹹光餅，希望台灣要安全、要平安，這次蔡英文在神明的見證下，在4個餅蓋章，象徵「四個不同意、台灣更有力」；徐國勇致詞時也不忘政令宣導「四個不同意」，還說「神明在後面有聽喔！」

起駕儀式結束後，媒體詢問林昶佐總統是否有幫忙加油，林昶佐回應，其實還好沒有聊太多，總統每年這個時候都有來，也很關心萬華的疫情，最近因萬華有一系列的活動，帶來很多人潮都蠻旺的。

談到罷免案，林昶佐表示，很感謝大家的關心，不會去想二階連署造假率高就會失敗、罷休停下來，現在就是做最全面的準備。

▲▼蔡英文、徐國勇、林昶佐出席青山宮起駕儀式。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文、徐國勇、林昶佐出席青山宮起駕儀式。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文、徐國勇、林昶佐出席青山宮起駕儀式。（圖／翻攝林昶佐臉書）

▲蔡英文、徐國勇、林昶佐出席青山宮起駕儀式。（圖／翻攝林昶佐臉書）

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