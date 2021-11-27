「行動時代辦公室」成立　王婉諭駁時力分裂說：為了增加社會連結

▲時代力量立委王婉諭（左）、邱顯智（右）成立定位為智庫的「行動時代辦公室」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投和2022地方選戰在即，時代力量立委王婉諭、邱顯智等人發起「行動時代辦公室」，被外界解讀為另立有別於黨中央立場的派系辦公室，王婉諭27日在開幕茶會受訪說，該辦公室是為了增加社會連結，不是因為分裂而成立這個辦公室，未來將關注兒少權益、教育、居住正義、勞動權益、主權議題等議題；代表時力黨中央與會的國際部主任劉仕傑也說，不管黨內同志有何不同想法，希望能在2022地方選舉一起努力。

「行動時代辦公室」今天上午舉行開幕茶會，包括台灣民眾黨立委邱臣遠、台灣基進秘書長王興煥、立法院秘書長林志嘉等人均與會，民進黨立委江永昌、洪申翰、蘇巧慧、范雲、國民黨立委蔣萬安等人則致贈花籃表達祝賀。此外，日前曾多次透過臉書批評時力公投主張，引發時力秘書長白卿芬不滿要求辯論的行政院政務委員張景森也應邀出席。

對於外界解讀行動時代辦公室是「時代力量分裂」，王婉諭今天上午受訪澄清，該辦公室是為了增加社會連結，不是因為分裂而成立這個辦公室，而是為了擴大社會支持力和連結，希望持續推動很多重要議題，加上與社會連結的量能，一起來做一些更重要的事情。

劉仕傑會前受訪也表示，希望未來黨內同志不管有什麼想法，希望明年2022地方選舉能夠有新局，「我們一起來努力」，並澄清黨主席陳椒華面對黨內同志不同想法，就是希望能讓台灣更好，在這樣一個基礎之上，黨內對於所有夥伴有更多決心來迎戰明年選舉，都是樂觀其成。

劉仕傑說，政治工作就是希望有更多對話，時代力量一直認為政治工作應該是加法、不是減法，所以如果能有更多人和平台，針對議題進行討論，黨中央都是非常樂見的。

媒體追問，王婉諭、邱顯智對於年底公投的立場，是否與時力「1壞3好」立場一致？邱顯智強調，基本上，其與黨中央立場沒有不一樣的地方，主要是公投論證過程，公投本來就是一個對話的機會，讓政黨內各自不同的意見能夠互相對話，做出一個最理想的決定。

媒體也問及，時力黨中央已有智庫，行動時代辦公室角色是否與黨中央智庫重疊？王婉諭說，時代力量是一個還在發展當中的政黨，希望集結更多的社會力，想做的議題包括兒少權益、教育、居住正義、勞動權益、主權議題等，「議題這麼多這麼廣、國家議題這麼多這麼重要，只靠時代力量的智庫顯然是不足的」，未來也會與黨中央智庫保持密切合作。

「行動時代辦公室」也發布成立聲明表示，其4大目標包括：啟動2次民主改革，打造新憲政共同體；捍衛社會公平正義，奪回人民生存權利；跨出政黨思維格局，連結社會包圍政治；培育社會改革團隊，實踐專業問政治理。