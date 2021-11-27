才剛被嗆「來辯論」　張景森挺行動時代辦公室：我也曾支持柯文哲

▲張景森出席行動時代辦公室開幕茶會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

年底公投在即，行政院政務委員張景森日前砲打時代力量公投立場，諷刺「集體智商13歲」、「怪叔叔打著空氣品質的神聖旗號，出來反對可改善空氣品質的三接計畫」等語，引發時力秘書長白卿芬不滿嗆辯論。不過，張景森27日仍出席時力立委王婉諭、邱顯智發起的「行動時代辦公室」開幕茶會，會中坦言身為官員不該批評在野黨，但也直指時力公投立場恐「成為下次選舉的困難」。

行動時代辦公室今天上午舉行開幕茶會，包括台灣民眾黨立委邱臣遠、賴香伶、台灣基進秘書長王興煥、立法院秘書長林志嘉等人均與會，民進黨立委江永昌、洪申翰、蘇巧慧、范雲、國民黨立委蔣萬安等人則致贈花籃表達祝賀。值得注意的是，日前曾多次透過臉書批評時力公投主張，引發時力不滿要求辯論的張景森也應邀出席。

張景森致詞時開玩笑說，今天出門前太太特別「關切」為何穿西裝，得知他要參加行動時代辦公室開幕茶會，還問「他們有邀請你嗎？不然你去給人家罵！」他笑說，了解他的人就知道，他那根本不叫批評，而是一個「期待」。

張景森當眾稱讚說，他很欣賞時代力量雲林縣議員廖郁賢，「雲林縣議會就是烏漆嘛黑的議會，地痞流氓一堆，我就好奇時代力量為什麼可以在雲林縣選上議員？第二個好奇的是，她還可以活下去！」張說，每次看到廖質詢，都覺得她勇氣可嘉，靠創意、勇氣在惡劣的政治環境中活下來。

不過，對於時代力量對公投提出「1壞3好」立場，僅反對重啟核四，其他3案珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選都贊同，張景森直言，他擔心廖郁賢恐因公投立場「成為下次選舉的困難」，例如針對藻礁公投，三接遷離不知道還要有多久，一定會延宕到停止台中、麥寮燃煤電廠的時程，而空污議題勢必成為中部地方議員選舉被攻擊的地方。

張景森說，時代力量對公投的立場，會招致未來地方議員、立委選舉的困難，另也坦承身為執政黨官員，不應該評論在野黨，「這一點也是很抱歉，我會把話收回來」。他說，時力承載著太陽花學運後年輕人對新政治的期待，因此外界對時力一舉一動、動見觀瞻都非常關切，只要為了一個更好的台灣，他都會支持，未來也會鼓勵傳統的綠營支持者，應該給這些年輕人一些票，「像我們在2014年也支持（台北市長）柯文哲」。

另對於行動時代辦公室被外界解讀為另立有別於黨中央立場的派系智庫，張景森直言，「這是多慮啦」，民進黨從古到今都是不同派系、政治力量鬥來鬥去，但最終面對共同的使命仍會整合，因此，該辦公室應該是力量的擴充，且擴大社會連結、引出更多社會力量後，也會提升其問政品質。