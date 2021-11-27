　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

華航副機師隨機攔打女騎士慘失業　2年後醉毆女教練害縫9針破相

記者邱中岳／台北報導

曾任華航的樓姓機師在2019年間，酒醉隨機攔下1名賴姓女騎士，將對方壓制在地上咆哮痛毆，事後又被爆出與女友交往時又與其他友人有親密對話，但沒想到卻在26日凌晨時分，又傳出在女健身教練陪同返家時衝到馬路中間，被女健身教練拉住反出拳毆人，造成其下巴撕裂傷。

警方調查，30歲的陳姓女子，平時為健身教練，在2019年透過朋友介紹認識樓姓男子，事後樓姓男子爆發在街頭攔下1名女騎士爆揍事件後消失，過一陣子現身卻已經從事科技行業，樓男以報名健身課為由，2人開始進行1對1的教學課程，事後雙方才進而開始私下聯繫。

但沒想到卻在26日凌晨2時許，陳姓女教練陪同酒醉的樓男返家，但樓姓男子非但說不出住家地址，又酒醉衝向水源路25巷口，站在路中間時被陳女一把想拉回，但卻遭樓男毆打，導致陳姓女教練下巴受傷，最後自行前往三軍總醫院治療。

事後陳姓女教練下巴有撕裂傷，縫了9針之後回家休息，直到下午13時許都沒有收到樓姓男子道歉，於是到中正二分局思源路派出所報案，全案警方也依傷害罪嫌受理偵辦，將通知樓姓男子到案說明。

▲▼醉機師痛毆女騎士5萬元交保，有網友出面爆料「還會爆打前女友」。（圖／翻攝畫面）

▲樓姓副機師在2019年當街毆打女騎士，沒想到又在26日凌晨毆打陪同返家的陳姓女健身教練。（圖／記者邱中岳翻攝）

34歲的樓姓男子，曾經是華航副機師，但在2019年2月時，酒醉在公館一帶，隨意將賴姓女騎士當街攔下，甚至將對方壓制在地咆哮痛毆；賴女被樓男突如其來的舉動嚇了一大跳，只能不斷掙扎呼救，待警方立即將酒醉的樓男依傷害罪送辦，事後地檢署裁定5萬元交保。

日前也有知情人士向《ETtoday新聞雲》透露，樓姓副機師平時就像一個好好先生，但是在酒後會性格大變，化身另一個人，會對路人、小黃運將嗆聲，有時引發路人不滿上前理論，也是一旁友人勸架，才化解尷尬氣氛。

影／失戀藉酒消愁...華航副機師發酒瘋！　「隨機攔截」女騎士狂毆出氣

獨／華航醉機師狂毆女騎士！再爆「偷吃不擦嘴」…鎖喉痛扁前女友

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
王品超夯火鍋「吧台縫隙竄一排菇」　業者急道歉...客人1點反
39歲男星消失1年「收垃圾維生」！曾娶國民女神…不倫好友離婚
大台北雨彈狂瀉「3縣市大雨特報」　放晴回暖時間出爐
快訊／歐洲出現首例Omicron！　「無南非旅遊史」也遭感染
她咬一口「雞排蛋堡斷2顆牙」！　知名早餐店要賠10萬元
魔王Omicron來襲　4疫苗大廠回應一次看
快訊／防堵Omicron　紐約宣布進入緊急狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

起底前華航副機師！下半身思考偷吃不擦嘴　女友曾當他面要跳樓

酒後闖紅燈撞死機車騎士找兒頂替　父子都吃官司法官這樣警告他

車停路中間掉出一條腿　警上前關心車內發現不能說的秘密

華航副機師隨機攔打女騎士慘失業　2年後醉毆女教練害縫9針破相

背後抓頸強灌3歲女童吃藥　家長怒控高雄知名幼兒園老師傷害

只因洗碗竟怒潑鹽酸！再砍弟媳5刀險奪命　恐怖大姑收押起訴

剛逞慾完！噁男又當街獵豔還「連續嗨兩次」　她遭用完就丟崩潰

她咬一口雞排蛋堡斷2顆牙…怒控：有骨頭！知名早餐店要賠10萬

「紅髮妹」ATM領錢太吸睛　身分曝光全傻眼：是中年大叔

獨／宮廟糾紛幹部網路先開嗆　美工刀當街對決球棒結果讓人意外

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

澎湖沙灘未爆彈水雷現地爆破！　炸起超高濃煙疑「二戰時期遺留」

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

起底前華航副機師！下半身思考偷吃不擦嘴　女友曾當他面要跳樓

酒後闖紅燈撞死機車騎士找兒頂替　父子都吃官司法官這樣警告他

車停路中間掉出一條腿　警上前關心車內發現不能說的秘密

華航副機師隨機攔打女騎士慘失業　2年後醉毆女教練害縫9針破相

背後抓頸強灌3歲女童吃藥　家長怒控高雄知名幼兒園老師傷害

只因洗碗竟怒潑鹽酸！再砍弟媳5刀險奪命　恐怖大姑收押起訴

剛逞慾完！噁男又當街獵豔還「連續嗨兩次」　她遭用完就丟崩潰

她咬一口雞排蛋堡斷2顆牙…怒控：有骨頭！知名早餐店要賠10萬

「紅髮妹」ATM領錢太吸睛　身分曝光全傻眼：是中年大叔

獨／宮廟糾紛幹部網路先開嗆　美工刀當街對決球棒結果讓人意外

起底前華航副機師！下半身思考偷吃不擦嘴　女友曾當他面要跳樓

2022時力要有新局　成立「行動時代辦公室」王婉諭駁分裂說

比韋小寶還猛！高富帥一次娶回8嬌妻　網羨慕：新婚夜忙翻

最凶病毒Omicron來襲！32種變異恐「降低疫苗效力40%」　比Delta更強

飽滿抹茶餡呼之欲出！台中巴斯克蛋糕狂洗IG版面　茶香滿分不油膩

大學生吸觀光客！空拍東北角秀療癒美景　伴手禮再帶「宜蘭羊羹」

王品超夯火鍋「吧台縫隙竄一排菇」　業者急道歉...客人1點反擊

外商經理月收16萬　日僅「150元能花」怨太少！遭妻嗆：結婚要犧牲

酒後闖紅燈撞死機車騎士找兒頂替　父子都吃官司法官這樣警告他

驚！逾4成大學生懷疑念大學價值　理工高於人文與醫藥

猴媽收留遭棄2奶狗「當孩子撫養」　四處尋庇護所、餵奶...免流浪街頭

社會熱門新聞

50億元海洛因磚真相　幕後主腦爭全台3成毒品市場

台中巡佐撞車「陰莖3度燙傷無法行房」 怒提國賠52萬結果曝

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

即／漁船絞網失去動力　船長潛水排除卡船底亡

無名女屍終於回家了　悲慘身世曝

獨／被C300哥撞飛後…女外送員超慘現況曝！

年度槍枝查獲排行榜公布　六都都輸新竹

工程師偷拍女同事洗澡　判賠220萬創紀錄

賓士男闖路檢點　衝撞警員受傷

50億海洛因磚扯出「桃園女金主」　新崛起女毒梟就是她

快訊／大貨車轉彎上國道　YouBike騎士撞上亡

兄弟撂話瑪莎3惡少秒變小綿羊　看守所說話了

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

勤益科大男撞休旅汽車慘死　肇事駕駛無業

更多熱門

相關新聞

妙齡女打消脂針心悸？

妙齡女打消脂針心悸？

居家防疫另類疫情，「防疫型雙下巴」儼然出現，許多民眾趁疫情戴著口罩期間，進行雙下巴消脂療程，卻出現有民眾貪圖便宜、施打未經核准之消脂針後，出現嚴重腫脹、硬塊、潰瘍等不良反應，不但效果不如預期還險變爛下巴！

幫叫小黃要先實聯制　醉客嗆超商大夜店員

幫叫小黃要先實聯制　醉客嗆超商大夜店員

帛琉泡泡冷清外交面子掛不住　華航晚間宣布12月將有6航班

帛琉泡泡冷清外交面子掛不住　華航晚間宣布12月將有6航班

沒旅客台帛航班掛零！　交長盼12月復飛

沒旅客台帛航班掛零！　交長盼12月復飛

交通部出手救帛琉　立委批：拿觀光局預算亂花

交通部出手救帛琉　立委批：拿觀光局預算亂花

關鍵字：

酒醉下巴華航前機師

讀者迴響

熱門新聞

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

印度神童又中　還有5預言剉咧等

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

玻璃棧道地板碎裂！她逛到一半高空墜下

50億元海洛因磚真相　幕後主腦爭全台3成毒品市場

Omicron正式命名　多國宣布關閉邊境

最愛裝傻，實際上超精明的3星座

超兇AV女優引退成上班族！　「真實年齡」揭事務所內幕

美甲店老闆遭砍56刀！女兒目睹被血噴滿臉

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

網紅丟感謝！台大同學曝「私下為人」：行為不意外

更多

最夯影音

更多
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面