華航副機師隨機攔打女騎士慘失業　2年後醉毆女教練害縫9針破相

記者邱中岳／台北報導

曾任華航的樓姓機師在2019年間，酒醉隨機攔下1名賴姓女騎士，將對方壓制在地上咆哮痛毆，事後又被爆出與女友交往時又與其他友人有親密對話，但沒想到卻在26日凌晨時分，又傳出在女健身教練陪同返家時衝到馬路中間，被女健身教練拉住反出拳毆人，造成其下巴撕裂傷。

警方調查，30歲的陳姓女子，平時為健身教練，在2019年透過朋友介紹認識樓姓男子，事後樓姓男子爆發在街頭攔下1名女騎士爆揍事件後消失，過一陣子現身卻已經從事科技行業，樓男以報名健身課為由，2人開始進行1對1的教學課程，事後雙方才進而開始私下聯繫。

但沒想到卻在26日凌晨2時許，陳姓女教練陪同酒醉的樓男返家，但樓姓男子非但說不出住家地址，又酒醉衝向水源路25巷口，站在路中間時被陳女一把想拉回，但卻遭樓男毆打，導致陳姓女教練下巴受傷，最後自行前往三軍總醫院治療。

事後陳姓女教練下巴有撕裂傷，縫了9針之後回家休息，直到下午13時許都沒有收到樓姓男子道歉，於是到中正二分局思源路派出所報案，全案警方也依傷害罪嫌受理偵辦，將通知樓姓男子到案說明。

▲樓姓副機師在2019年當街毆打女騎士，沒想到又在26日凌晨毆打陪同返家的陳姓女健身教練。（圖／記者邱中岳翻攝）

34歲的樓姓男子，曾經是華航副機師，但在2019年2月時，酒醉在公館一帶，隨意將賴姓女騎士當街攔下，甚至將對方壓制在地咆哮痛毆；賴女被樓男突如其來的舉動嚇了一大跳，只能不斷掙扎呼救，待警方立即將酒醉的樓男依傷害罪送辦，事後地檢署裁定5萬元交保。

日前也有知情人士向《ETtoday新聞雲》透露，樓姓副機師平時就像一個好好先生，但是在酒後會性格大變，化身另一個人，會對路人、小黃運將嗆聲，有時引發路人不滿上前理論，也是一旁友人勸架，才化解尷尬氣氛。

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