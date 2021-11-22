沒旅客台帛航班掛零！立委轟「丟臉」　交長盼12月可復飛

▲台灣帛琉旅遊泡泡退燒，交通部盼維持航班、繼續支持友邦。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者許維寧／台北報導

帛琉總統惠恕仁日前表示，11月完全沒有帛琉往返台灣的航班，質疑華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場，態度正在毒害帛琉市場。今天（11/22）上午立法院召開交通委員會，多名立委質疑台帛航班降至零，有害兩國外交關係。交通部長王國材則於下午受訪時表示，11月搭乘飛帛琉班機的旅客確實不多，但12月「好像會好一點」，將以12月為目標希望讓班次更穩定。

台帛泡泡退燒旅客赴帛琉意願降低，航空公司考量成本取消部份營運，卻遭帛琉總統痛批是毒害帛琉旅遊市場。立委楊瓊瓔則要交通部加油、不能再丟臉。交通部長王國材下午受訪時表示，目前檢疫規格由指揮中心研議，交通部尊重指揮中心看法，但昨天已經請觀光局找包括雄獅、東南等辦理台帛旅遊的業者討論，希望就產品做優化、提高吸引力。

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王國材說，目前也跟外交部、華航董事長謝世謙討論，雖然11月搭乘台帛航班的人不多，但12月「好像會好一點」，希望以12月當作目標，盡快讓班次更穩定、更一致。

至於帛琉總統惠恕仁稱要寫信給交通部，不排除要求更換航空公司。王國材也說，沒有收到惠恕仁的來信，但已經知道其想法，帛琉也希望譬如可透過租飛機等方式跑台帛航線，若帛琉找到合適的航空公司，交通部則樂觀其成。交通部也會繼續針對華航做討論，但首要目的還是增加乘客數、穩定班次。

王國材也談到，目前帛琉仍有一些地方因疫情限制不能前往，但帛琉大部分時間都適合旅遊，希望持續透過行銷提高民眾去帛琉的意願。

至於會不會有下一波旅遊泡泡？王國材表示，目前第二劑疫苗接種率越來越高，未來希望從疫情較趨緩的國家著手，對要研議旅遊泡泡交通部樂觀其成。