超商大夜女店員遭威脅！醉客不爽叫小黃要實聯制　嗆聲逼近還假摔

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區23日凌晨1時許，1名69歲高姓男子喝醉酒，走進中央南路一段7-11，請超商店員幫忙叫計程車，黃姓女店員表示「可以！請先實聯制」，高男不滿表示「我不會」，接著怒嗆「龜山會這樣就是有你這種人」，林姓男店員走出來勸導，高男更不滿直接以身體逼近林員，事後，黃、林店員也各提告恐嚇、傷害。

▲北投23日凌晨1時許，1名69歲高姓老翁酒後進超商想請店員幫忙叫計程車，因實名制起口角。（圖／記者黃宥寧翻攝）

位在中央南路大中門市7-11，23日凌晨發生一起口角糾紛，高男醉醺醺走進超商內，請店員幫忙叫計程車，黃姓女店員（30歲）表示「我可以教你，但請你先實聯制」，此番話一出，引起高男相當不滿，下秒怒嗆「龜山會發生這種事，就是有你這種人」，林姓男店員（30歲）見外頭有吵鬧聲，緊急跑出來查看並勸導高男。

林員見高男情緒激動，不斷站在他前面解釋，但高男疑相當不滿黃員，不斷想逼進她，林員見狀一直擋在他前面，但壯碩的高男以身體將林員逼到櫃檯前，下秒竟直接假摔在地，此時林員重複講「我沒有打你喔、我沒有打你喔」，也叫黃員趕緊報警。

▼喝醉的高男以身體不斷推擠男店員至櫃台 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方獲報後也抵達超商，林員不斷向警方解釋來龍去脈，但高男覺得林員講不對，不斷比手畫腳，還原剛剛發生的事情，事後黃姓女店員也對高提告恐嚇、林員則提告傷害。