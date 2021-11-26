　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

防疫型雙下巴滿街跑！妙齡女打消脂針心悸？醫：市售多款消脂針只有一種有合法認證

▲▼下巴,雙下巴,保養,醫美。（圖／翻攝自PEXELS）

▲越L’excellence診所副院長張瑋庭醫師表示，疫情期間診間出現不少詢問雙下巴消脂療程的民眾，消費者應重視自身權益，認明並使用經衛福部核可之合法消脂針。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

文／越L’excellence提供

居家防疫另類疫情，「防疫型雙下巴」儼然出現，許多民眾趁疫情戴著口罩期間，進行雙下巴消脂療程，卻出現有民眾貪圖便宜、施打未經核准之消脂針後，出現嚴重腫脹、硬塊、潰瘍等不良反應，不但效果不如預期還險變爛下巴！越L’excellence診所副院長張瑋庭醫師表示，疫情期間診間出現不少詢問雙下巴消脂療程的民眾，消費者應重視自身權益，認明並使用經衛福部核可之合法消脂針，享受安心醫美。消費者應注意以下三點辨別原廠正貨：1.確認原廠正書與仿單，2.確認包裝外盒，3.注射劑為透明清澈無色溶液。

疫情趨緩　醫美雙下巴消脂詢問度增

2021年居家防疫及居家辦公已是新生活趨勢，由於減少正常社交造成的人際關係疏離焦慮，使許多人轉而透過零食、汽水、酒類等高熱量食品來「自我療癒」，據美國NCBI調查發現，有22％成年人自覺在COVID-19大流行期間胖了5～10磅（約為2.26～4.53公斤），體重失控儼然成為另類防疫災情，臉上更是出現「防疫型雙下巴」。雙下巴是許多愛美女性和男性的共同煩惱，尤其身材明明很纖瘦，下巴卻有雙層肉，看起來不僅顯胖、顯老，更影響整體視覺美觀。

因應新冠肺炎疫情，許多人出門都戴著口罩，在這樣的情況下，張瑋庭醫師表示，許多民眾趁疫情戴著口罩期間，接受恢復期的程度變高，進而進行雙下巴消脂療程，張瑋庭醫師說明，雙下巴是下巴的局部脂肪堆積，會很大程度地影響臉部線條，甚至會看起來像臉和脖子連在一起，造成臉大脖子粗的效果，除了顯胖，垂垮的肉也讓臉部看起來不緊實以及顯老，不管正面側面都避不掉。

為何打了消脂針雙下巴卻還在？辨別消脂針真假、解決難纏雙下巴

▲▼下巴,雙下巴,保養,醫美。（圖／翻攝自PEXELS）

張瑋庭醫師分享，曾有患者施打未經核准的消脂針過程中出現心悸等不舒服症狀，網路論壇上也常見網友討論消脂針的效果不如預期，甚至有許多民眾接受消脂針注射治療後，出現嚴重腫脹、硬塊、潰瘍等不良反應，以上問題也令許多民眾望之怯步。張瑋庭醫師指出，市面上有許多未經核准的產品，FDA(美國食品藥物管理局)更是提醒消費者，禁止使用未經FDA核准藥物進行減脂療程消除皮下脂肪。市面上常見未經核准與治療雙下巴、但仍號稱消脂針的產品，主要是治療其他慢性疾病所使用，需要靜脈注射，更沒有大型臨床研究證實其效果，衛福部甚至明令不得於皮下注射，使用上缺乏安全保障，消費者在療程進行前，務必認明許可證。

民眾往往貪圖便宜選錯產品，不但效果不如預期，發生問題沒保障還要自行承擔風險，張瑋庭醫師表示，民眾在愛美的同時，要記得選擇安全有保障的產品，醫師呼籲三點辨別原廠正貨，1.確認原廠正書與仿單，2.確認包裝外盒，3.注射劑為透明清澈無色溶液，且在在進行療程前，務必選擇有合法執照的醫療院所與醫生，並確認消脂針產品包裝與內容物是否有衛福部許可證，避免用到假貨，導致安全疑慮。

雙下巴慢走不送！美國消脂針經研究證實安全性　摧毀脂肪、找回下顎線黃金比例！

張瑋庭醫師提醒，美國消脂針經美國FDA及台灣食品藥物管理署雙核准，有超過20個臨床研究支持其治療之安全性與成效，具有長達5年的安全性資料（美國／歐盟／衛服部皆合法），合法消脂針成分為去氧膽酸（Deoxycholic acid, DCA），能使脂肪細胞破裂分解，經由身體自然機制代謝掉細胞碎片及脂肪，接著促動膠原蛋白增生，藉此達到消除雙下巴的醫學美容效果。疼痛與恢復期則因人而異，最常見的症狀則為瘀青、腫脹、疼痛等，張瑋庭醫師補充，若是期間有覺得任何不適，建議回診找醫師諮詢。

在雙下巴消脂療程上，平均二到四次的療程，就可以看到效果，找回下顎線的黃金比例。施打前應找專業醫師進行評估，擬定適合的治療方式，才能擁有漂亮修長的頸部和下顎線條，更應該確認產品外觀與顏色，合法消脂針之外觀為橘色瓶蓋，注射劑顏色為透明清澈，認明合法產品治療更安心，享受安心醫美。

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
最討厭YouTuber做哪些事？「開頭1地雷」網爆共鳴
新魔王毒株再入侵1國！全球4地淪陷
撞擊畫面曝！18歲男大生下課返家　對撞左轉休旅喪命
快訊／船卡住開不動　船長潛水排除卡船底身亡
獨／被C300哥撞飛…女外送員超慘現況曝！1毛賠償都拿不到
0°C線在這！下周2波冷氣團襲台　周末「超強冷空氣」報到
好市多黑五第6波！　牛小排、AirPods Pro下殺
搶到好市多黑五特價樂歪！　他回家一看細節後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

宅在家低頭！滑手機、追劇「養出鬆垮雙下巴」　醫：疫情過後求診增3成

獎勵誠實納稅！東森得易購、新零售獲頒「績優營業人」

防疫型雙下巴滿街跑！妙齡女打消脂針心悸？醫：市售多款消脂針只有一種有合法認證

好市多黑五最後2天！牛小排、AirPods Pro耳機下殺　第6波優惠曝光

晨光土司料理大賽又來了！土司料理達人快發揮創意把萬元好禮帶回家

【廣編】仕高利達攜手「金曲怪物新人」　共創年度歌曲

最快19分鐘到貨！美廉社合作foodpanda「數位柑仔店」將拓點300家

張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一

不限量！速食店連3天「烤雞、烤雞腿第2件5折吃」　再喝飲料買1送1

快搶貨！好市多黑五第5天「人體工學椅」被狂搬　美國里肌超熱賣

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

獎勵誠實納稅！東森得易購、新零售獲頒「績優營業人」

防疫型雙下巴滿街跑！妙齡女打消脂針心悸？醫：市售多款消脂針只有一種有合法認證

好市多黑五最後2天！牛小排、AirPods Pro耳機下殺　第6波優惠曝光

晨光土司料理大賽又來了！土司料理達人快發揮創意把萬元好禮帶回家

【廣編】仕高利達攜手「金曲怪物新人」　共創年度歌曲

最快19分鐘到貨！美廉社合作foodpanda「數位柑仔店」將拓點300家

張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一

不限量！速食店連3天「烤雞、烤雞腿第2件5折吃」　再喝飲料買1送1

快搶貨！好市多黑五第5天「人體工學椅」被狂搬　美國里肌超熱賣

「黑色星期五」起源竟和這件事有關　購物節賣場優惠一次看

假成人片網路瘋傳 法務部修法最重罰7年

迎接後疫情時代！《好好愛我青春追夢人》27日桃園劇場嗨翻天

落實行的正義！花蓮運輸再升級　富里鄉幸福巴士2.0通車

藻礁永存承諾惹議　黃暐瀚諷蔡英文：反毒辯稱反海洛因但不反大麻

泱泱最愛無糖豆漿+3招練出傲人身材　「5大誤區」原來不能這樣喝

捐發票做公益　北區國稅局兌換虎年水果月曆開始了！

新魔王株B.1.1.529突襲！擴散4地全球近百例　各國因應措施一次看

台灣全球防疫評比狂掉29名　國民黨：蔡政府是「防疫豬隊友」

台灣國際茶業博覽會租20攤位　花蓮館推蜜香紅茶找來郭子乾代言

官網未曝光！台中西區空租店面終去化　日系藥妝低調展店

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

消費熱門新聞

好市多黑五「第5波超殺夯品」一次看！

7-11最新發票中獎名單出爐

買民生品中200萬！全聯開出特獎

一開門就被買走！好市多51萬「財富女神黃金條塊」秒殺完售

4大超商「黑五購物節優惠」一次看

快訊／全家花不到百元中200萬！名單一次看

速食店連3天烤雞、烤雞腿第2件5折吃

好市多黑五最後2天！第6波優惠曝光

4大超商「黑五購物節優惠」來了

好市多黑五第4天優惠品曝光！

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

好市多「黑五」第5波下殺品曝光

張文綺出道12年　身材始終如一

美式賣場黑五購物節首日人潮湧現

更多熱門

相關新聞

35+熟齡肌「3大煩惱」拉警報

35+熟齡肌「3大煩惱」拉警報

隨著年齡增長，肌膚每下愈況，怎麼看都不順眼，君綺診所院長張元鳳醫師表示，比起盲目添購保養品，更該掌握肌膚老化關鍵，給予相對應的解決方案，若對自己的判斷沒有自信，可以諮詢專業醫師，客製化你的減齡保養術。

專家教5種精油入門款使用法

專家教5種精油入門款使用法

皮膚科醫師曝避免反覆長痘3大關鍵

皮膚科醫師曝避免反覆長痘3大關鍵

不到1000元能入手的聖誕限定美妝

不到1000元能入手的聖誕限定美妝

1個月1次！他實測11次「加油站洗車」大推

1個月1次！他實測11次「加油站洗車」大推

關鍵字：

下巴雙下巴保養醫美

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面