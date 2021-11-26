防疫型雙下巴滿街跑！妙齡女打消脂針心悸？醫：市售多款消脂針只有一種有合法認證

▲越L’excellence診所副院長張瑋庭醫師表示，疫情期間診間出現不少詢問雙下巴消脂療程的民眾，消費者應重視自身權益，認明並使用經衛福部核可之合法消脂針。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



文／越L’excellence提供

居家防疫另類疫情，「防疫型雙下巴」儼然出現，許多民眾趁疫情戴著口罩期間，進行雙下巴消脂療程，卻出現有民眾貪圖便宜、施打未經核准之消脂針後，出現嚴重腫脹、硬塊、潰瘍等不良反應，不但效果不如預期還險變爛下巴！越L’excellence診所副院長張瑋庭醫師表示，疫情期間診間出現不少詢問雙下巴消脂療程的民眾，消費者應重視自身權益，認明並使用經衛福部核可之合法消脂針，享受安心醫美。消費者應注意以下三點辨別原廠正貨：1.確認原廠正書與仿單，2.確認包裝外盒，3.注射劑為透明清澈無色溶液。

疫情趨緩 醫美雙下巴消脂詢問度增

2021年居家防疫及居家辦公已是新生活趨勢，由於減少正常社交造成的人際關係疏離焦慮，使許多人轉而透過零食、汽水、酒類等高熱量食品來「自我療癒」，據美國NCBI調查發現，有22％成年人自覺在COVID-19大流行期間胖了5～10磅（約為2.26～4.53公斤），體重失控儼然成為另類防疫災情，臉上更是出現「防疫型雙下巴」。雙下巴是許多愛美女性和男性的共同煩惱，尤其身材明明很纖瘦，下巴卻有雙層肉，看起來不僅顯胖、顯老，更影響整體視覺美觀。

因應新冠肺炎疫情，許多人出門都戴著口罩，在這樣的情況下，張瑋庭醫師表示，許多民眾趁疫情戴著口罩期間，接受恢復期的程度變高，進而進行雙下巴消脂療程，張瑋庭醫師說明，雙下巴是下巴的局部脂肪堆積，會很大程度地影響臉部線條，甚至會看起來像臉和脖子連在一起，造成臉大脖子粗的效果，除了顯胖，垂垮的肉也讓臉部看起來不緊實以及顯老，不管正面側面都避不掉。

為何打了消脂針雙下巴卻還在？辨別消脂針真假、解決難纏雙下巴

張瑋庭醫師分享，曾有患者施打未經核准的消脂針過程中出現心悸等不舒服症狀，網路論壇上也常見網友討論消脂針的效果不如預期，甚至有許多民眾接受消脂針注射治療後，出現嚴重腫脹、硬塊、潰瘍等不良反應，以上問題也令許多民眾望之怯步。張瑋庭醫師指出，市面上有許多未經核准的產品，FDA(美國食品藥物管理局)更是提醒消費者，禁止使用未經FDA核准藥物進行減脂療程消除皮下脂肪。市面上常見未經核准與治療雙下巴、但仍號稱消脂針的產品，主要是治療其他慢性疾病所使用，需要靜脈注射，更沒有大型臨床研究證實其效果，衛福部甚至明令不得於皮下注射，使用上缺乏安全保障，消費者在療程進行前，務必認明許可證。

民眾往往貪圖便宜選錯產品，不但效果不如預期，發生問題沒保障還要自行承擔風險，張瑋庭醫師表示，民眾在愛美的同時，要記得選擇安全有保障的產品，醫師呼籲三點辨別原廠正貨，1.確認原廠正書與仿單，2.確認包裝外盒，3.注射劑為透明清澈無色溶液，且在在進行療程前，務必選擇有合法執照的醫療院所與醫生，並確認消脂針產品包裝與內容物是否有衛福部許可證，避免用到假貨，導致安全疑慮。

雙下巴慢走不送！美國消脂針經研究證實安全性 摧毀脂肪、找回下顎線黃金比例！

張瑋庭醫師提醒，美國消脂針經美國FDA及台灣食品藥物管理署雙核准，有超過20個臨床研究支持其治療之安全性與成效，具有長達5年的安全性資料（美國／歐盟／衛服部皆合法），合法消脂針成分為去氧膽酸（Deoxycholic acid, DCA），能使脂肪細胞破裂分解，經由身體自然機制代謝掉細胞碎片及脂肪，接著促動膠原蛋白增生，藉此達到消除雙下巴的醫學美容效果。疼痛與恢復期則因人而異，最常見的症狀則為瘀青、腫脹、疼痛等，張瑋庭醫師補充，若是期間有覺得任何不適，建議回診找醫師諮詢。

在雙下巴消脂療程上，平均二到四次的療程，就可以看到效果，找回下顎線的黃金比例。施打前應找專業醫師進行評估，擬定適合的治療方式，才能擁有漂亮修長的頸部和下顎線條，更應該確認產品外觀與顏色，合法消脂針之外觀為橘色瓶蓋，注射劑顏色為透明清澈，認明合法產品治療更安心，享受安心醫美。