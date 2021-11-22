航班載客率僅10%交通部出手救帛琉　立委批：拿觀光局預算亂花

▲立委洪孟楷於線上質詢交通部長王國材。（圖／記者許維寧攝）



記者許維寧／台北報導

總統蔡英文曾喊出盼促曾一年10萬國人到帛琉，促進雙邊情誼。但近日帛琉總統惠恕仁卻表示， 11月完全沒有帛琉台灣航班，質疑華航沒有認真對待帛琉的旅遊市場。交通部許諾會與旅行社研議推出相關配套行程，但立委洪孟楷則痛批，難道帛琉想推觀光卻要用中華民國的預算幫忙行銷。交通部長王國材則表示，是基於外交考量做點行銷。

今年四月台灣、帛琉推出「旅遊泡泡」雙邊互惠，總統蔡英文更喊出盼促成未來一年10萬國人到帛琉旅遊。立委洪孟楷今質詢王國材時表示，今年赴帛琉人數為多少？王國材回應，過去一年多是一萬人以下到帛琉，今年約有一萬人左右，跟往年差不多。

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洪孟楷再質疑，近日華航停飛帛琉，是旅客還是航空公司的問題？王國材則說，11月曾有每週兩班飛帛琉，但載客率都只有10%左右。目前已請觀光局跟旅行社、外交部討論，盼旅行社可把產品做更好、加強行銷。

洪孟楷再問，「要用觀光局費用嗎？」王國材說，是討論方案之一，但現在都還在討論。

洪孟楷則批評，莫非國人不願意去帛琉，帛琉想行銷旅遊卻不願用自己的預算，要用中華民國預算幫帛琉行銷？王國材則談到，旅遊也是外交的一部分，是基於外交考量盼能做一點行銷。

王國材也說明，國人不願意出國是因為回來還要檢疫隔離，從帛琉返台民眾需進行5+9檢疫，PCR採檢則要三次、其中兩次自費，觀光費用也比較高。但認為最重要的還是旅遊產品的本質，希望讓國人喜歡，未來預計仍朝產品吸引力來著手。