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獨／華航醉機師狂毆女騎士！再爆「偷吃不擦嘴」…鎖喉痛扁前女友

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突發中心／台北報導

北市1名華航機師涉嫌在酒後隨機強壓1名女騎士在地狂毆，遭地檢署依傷害罪嫌裁定5萬元交保；而據知情人士透露，男子在與前女友交往時，竟還多次連續劈腿，甚至「偷吃不擦嘴」被抓包，還與女友爆發口角，憤而將女友壓在沙發上痛扁。

▲▼醉機師痛毆女騎士5萬元交保，有網友爆料看不下去直指「私生活更精彩」。（圖／投訴人提供）

▲醉機師痛毆女騎士5萬元交保，有網友爆料看不下去直指「私生活更精彩」。（圖／投訴人提供）

32歲現任華航樓姓機師，2日凌晨2時許，酒後獨自在公館一帶閒晃，還乘著醉意隨手將1名30歲的賴姓女騎士當街攔下、將對方壓制在地咆哮痛毆；賴女被樓男突如其來的舉動嚇了一大跳，只能不斷掙扎呼救，待警方獲報趕抵現場後，立即將酒醉的樓男逮捕，並依照傷害罪嫌將樓移送，事後地檢署裁定5萬元交保。

而有知情人士向《ETtoday新聞雲》透露，樓姓機師平時就像一個好好先生，但是在酒後會性格大變，化身另一個人，會對路人、小黃運將嗆聲，有時引發路人不滿上前理論，也是一旁友人勸架，才化解尷尬氣氛。

該名知情人士進一步表示，畢業於北市明星高中的樓姓機師原本有一位交往近1年的女友，但因多次被女友抓包劈腿，甚至還偷吃不擦嘴，當場遭女友發現與其他女性友人的親密鹹濕對話，甚至還向1名女性表明，「只想上妳，其他都不想。」

樓男甚至在交往期間還對其他女性朋友傳曖昧訊息，女生說到「如果上去你覺得會沒事嗎」，男子竟大膽回訊「應該會上床吧，沒辦法，我們就是互相吸引」，讓當時的女友感到相當無言。

▲▼醉機師痛毆女騎士5萬元交保，有網友出面爆料「還會爆打前女友」。（圖／翻攝畫面）

▲▼醉機師痛毆女騎士前還在馬路上跳舞，甚至還將路邊機車翻倒，以5萬元裁定交保。（圖／翻攝畫面

▲▼醉機師痛毆女騎士5萬元交保，有網友出面爆料「還會爆打前女友」。（圖／翻攝畫面）

樓男女友平時在國外工作，因遠距離戀愛，又承受不了對方不斷劈腿的壓力，期間還因為抓包偷吃而發生大小爭執，且爭吵時雙方還會爆發肢體上的推擠衝突，讓女友苦不堪言，最後在交往近1年後選擇分手。

據悉，樓姓機師與前女友又因偷吃被抓包爆發口角，樓因此負氣離家與朋友跑去酒吧，返家後與前女友又爆發爭吵；前女友認為「我都忍讓你那麼久，你怎麼還不知悔改」，悲憤之下，還曾一度企圖從樓男住家墜樓輕生

雖然樓男當下一把將前女友拉住，但卻說「你要這樣去別的地方，不要在我這裡」，還拿起手機報警處理，前女友見狀為阻止樓報案，拉扯間不慎將手機打掉在地，樓男當場理智線斷裂，將前女友整個人摔往沙發，並壓在女友身上，勒住其脖子不斷狂甩對方巴掌，儘管對方使勁反抗仍不敵，直到警方上門後2人才停止打鬥。

警方一見到樓男，馬上說「怎麼又是你」，事後才發現原來樓常在家裡開趴，頻遭附近鄰居檢舉，所以警方一眼就認出樓男。

▲▼醉機師痛毆女騎士5萬元交保，有網友爆料看不下去直指「私生活更精彩」。（圖／投訴人提供）

《ETToday新聞雲》記者致電樓姓男子，對方接起電話後聽到記者表明身分後，隨即將電話掛上，截至目前為止無法取得樓姓機師回應。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1925

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關鍵字：機師,失戀,女騎士,私生活,偷吃

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