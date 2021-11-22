台帛航班掛零外交面子盡失　華航晚間宣布：12月有6來回航班

▲華航晚間表示，12月將有6航班往返台灣和帛琉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許維寧／台北報導

帛琉總統惠恕仁日前指出，11月沒有帛琉往返台灣的航班，質疑華航沒有認真對待帛琉旅遊市場，甚至表示要交通部換別家來飛。今天（11/22）上午立法院召開交通委員會，多名立委質疑台帛航班降至零有害兩國外交。華航則於晚間發表聲明，12月將有6個來回航班。

台帛泡泡退燒旅客赴帛琉意願降低，航空公司考量成本取消部份營運，卻遭帛琉總統痛批是毒害帛琉旅遊市場。今日晚間華航發表聲明，表示全力配合台灣、帛琉兩地政府的政策，除於「南島民族論壇活動」期間，安排12月4日及8日台帛來回航班外，12月份另維持11日、15日、25日及29日合計6個來回航班飛航，華航持續和旅行社合作，共同推廣帛琉旅遊。

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立委楊瓊瓔今天被質詢交通部長王國材時則要交通部加油、不能再丟臉。王國材下午受訪時表示，目前檢疫規格由指揮中心研議，交通部尊重指揮中心看法，但昨天已經請觀光局找包括雄獅、東南等辦理台帛旅遊的業者討論，希望就產品做優化、提高吸引力。

王國材說，目前也跟外交部、華航董事長謝世謙討論，雖然11月搭乘台帛航班的人不多，但12月「好像會好一點」，希望以12月當作目標，盡快讓班次更穩定、更一致。