嘉市攜手雲科大保護乾隆御碑　打造戶外AI智慧影像保存監測系統

▲▼嘉義市政府與雲科大攜手合作 用全台第一座戶外AI智慧影像保存監測系統 保護百年文化資產。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府協同雲科大智慧辨識產業服務中心，在嘉義市嘉義公園的「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」建置戶外AI智慧古物監測保存系統，24日正式啟動。未來可透過監視器，定期將古物的劣化狀況進行影像自動辨識、並監測回傳古物之表面損壞及傾斜狀況或變形紀錄，達到全方位的保存監測。

嘉義市政府建設處羅資政副處長表示，著文化資產保存意識提高，我們非常重視如何妥善保存古物，及持續推動古物保護，「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」是國家文化資產一般古物，具有珍貴及稀有性，其源自乾隆五十二年(一七八七年)，該乾隆御碑，為乾隆皇帝親筆御字文，是臺灣唯一與臺南市一式兩份的御碑，嘉義因林爽文事件守城有功，將「諸羅」改成「嘉義」，與史實有密切關係，其碑文與文采意義非凡，以科技來保護監測嘉義重要的史蹟之一，將是一大突破。當天並代表嘉義市政府致贈感謝狀給雲科大，以示感謝。

啟動儀式上，雲科大智慧辨識產業服務中心主任張傳育教授強調，全世界對於文化資產的保護都十分重視，由本中心曾永寬教授、張慶龍教授、洪崇文教授及王文楓教授開發的智慧監測系統，已應用於全台國家級重要的廟宇、文物、古物及藝術品，成效良好。本次協助嘉義市政府設置此戶外古物監測系統，除了即時偵測環境、監測古物的保存狀況外，也兼俱防破壞及防盗功能，因為戶外環境風吹日曬雨淋、加上動植物及人為等影響要因非常多，透過AI辨識技術來監測古物，在發生異常時自動通知維護人員，將能協助古物的延綿歷史發展，並減少維護的人力支出。

曾永寬教授及洪崇文教授表示，這是第一座戶外AI智慧影像監測系統，相較於室內AI智慧影像監測系統，受外在環境因素，如太陽光變化、雲朵飄過、落葉落下等，都會影響數據；同時對影像偵測也是一門重要課題。在長期資料累積，不僅對研究有幫助，更是透過人文與科學的結合，在AI數據的判斷下，共同守護百年歷史文化。