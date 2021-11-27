嘉義市2千元振興消費金 　最後一波11／27至戶籍地里辦公處領取

▲▼ 嘉義市普發2千元振興消費金 請市民把握最後一波領取時間 一起拚經濟 顧民生 搶商機！。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府10月30、31日連續兩天，在全市119處發放所發放2千元消費金，「拚經濟、顧民生、搶商機」，「幸福工程」寫下全台歷史新頁，二日發放作業完成，領取率高達8成4。未及於在上述二日領取的民眾，也在11月份每週五、六上午9時至中午12時、下午2時至5時前往戶籍地所屬之聯合里辦公處補領，市府民政處統計，截至11月20日止，領取率已近9成5，總領取人數約25萬餘人；另外，11月5日起至11月24日止受理民眾申請轉帳計有5,658件，約8千人尚未領取或申請。

提醒市民朋友，把握11月27日消費金發放截止前之最後一波領取時間，於11月26、27日至戶籍地所屬聯合里辦公處領取現金；或11月27日前之上班時間將轉帳申請文件送交或掛號郵寄（以郵戳為憑）至戶籍地所屬戶政事務所；或11月27日前以電子郵件方式依戶籍所在地分別將轉帳申請文件等資料傳送至東區戶政事務所ast2000@ems.chiayi.gov.tw、西區戶政事務所west2000@ems.chiayi.gov.tw電子信箱（以傳送日期為憑）。另為提供平日需上班民眾之便利性，11月27日申請最後截止日星期六上午9時至中午12時、下午2時至5時，亦可送件至戶籍地之戶政事務所申請。

再次提醒，逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，將不再發給，請市民朋友把握最後的申請時間。