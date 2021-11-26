台灣全球防疫評比狂掉29名　國民黨：蔡政府是「防疫豬隊友」

▲總統蔡英文於疫情期間，多次發表線上談話，向國人報告疫苗購買進度。（圖／翻攝直播）



記者蔡文鈴／綜合報導

彭博全球防疫韌性排行榜最新顯示，曾高居全球第二的台灣，如今成「排名變動最大國家」、狂掉29名。國民黨發言人李明璇今（26）日抨擊，後疫情時代，國際看重的是邊境開放、社會經濟活動等正常化程度，而民進黨版本的回歸正常生活，就是在疫苗覆蓋率上「動手腳」，外加積極推銷高端疫苗，蔡政府就是「讓台灣落後世界的豬隊友」。

李明璇指出，據《彭博社》報導，疫情表現優劣與否，初期取決隔離、邊境管理，接著則是以疫苗覆蓋率取勝，現階段則是由高接種率與社會經濟活動正常化等，綜合表現突出的地區占優勢，而依照上述國際標準，台灣早在疫苗覆蓋率階段就慘輸國際一大截！

李明璇抨擊，民間團體為疫苗奔走並催貨成功之前，台灣的疫苗覆蓋率奇慘無比。然而，指揮中心不願面對無能，「技巧性」地只挑好看的數字公布，比如在疫苗稀缺之時，只會公布一劑覆蓋率跟劑次人口比，直到第二劑覆蓋率比較好看，才終於跟其他國家一樣，兩劑疫苗覆蓋率都開誠布公。

相較採購疫苗上消極怠惰，李明璇抨擊，民進黨卻為高端開綠燈、掛保證，不但光速通過EUA，總統蔡英文、副總統賴清德甚至雙雙催打，無奈77萬隻愛國手臂跟進後，淪落只有4個國家願意承認的窘境，逼得想要出國的人，只能追打兩劑國際疫苗，面臨未知的健康風險。

李明璇批評，過去的防疫表現不能保證未來的優劣，現行歐盟已將眼光放遠在疫苗「追加劑」，規定明年暑假打完三劑才能出國，反觀臺灣卻成天沉浸在「防疫有成」的夢幻泡泡裡，疫苗接種又要慢半拍，民眾何時才能等到完整接種？昔日防疫資優生榮景已不在。

李明璇指出，彭博全球防疫韌性排行榜無疑就是「一記耳光」，也在在證明，台灣防疫有成，全是靠自律的人民，落實配戴口罩、維持社交距離等防疫，再次強調，蔡英文政府是讓台灣落後世界的「防疫豬隊友」。