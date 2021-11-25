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幸福指數大調查　台南市六都滿意度奪冠

▲最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都滿意度第一，黃偉哲市長以穏健腳步推動市政，提升市民的福祉，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都滿意度第一，黃偉哲市長以穏健腳步推動市政，提升市民的福祉，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都的民意調查部分，滿意度名列第一，台南市政府表示，黃偉哲市長上任以來，以穏健的腳步推動市政，將繼續帶領市府團隊，從市民的角度規劃有感的建設，提升市民的福祉。

▲最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都滿意度第一，黃偉哲市長以穏健腳步推動市政，提升市民的福祉，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都滿意度第一，黃偉哲市長以穏健腳步推動市政，提升市民的福祉，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經濟日報舉辦縣市幸福指數大調查，綜合了「政府統計數據」與「民意調查結果」，各占五成的比重，綜合計算出「幸福指數」。此次民意調查部分，共有包括居住條件滿意度、工作狀況滿意度、親友支持滿意度，政府作為滿意度等11項，其中台南市在家庭經濟收入滿意度、健康狀況滿意度、生活現況滿意度以及工作以生活平衡滿意度都是六都第一，另外在教育成就滿意、個人安全滿意度、以及環境品質滿意度這三項，則位居六度第二，民意調查總指標台南市為61.92，六都第一，全國第五。

▲最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都滿意度第一，黃偉哲市長以穏健腳步推動市政，提升市民的福祉，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都滿意度第一，黃偉哲市長以穏健腳步推動市政，提升市民的福祉，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都滿意度第一，黃偉哲市長以穏健腳步推動市政，提升市民的福祉，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，政府施政滿意度台南市則為73.3。這項調查是採政府統計數據包括所得與財富，就業及收入、平均每人居住面積、空氣品質指標等暴力犯罪發生率、家戶連網比率等八項數據，和民調統計指數之平均，成為幸福指數，台南市的幸福指數今年是全國第八，與去年相較提升了五個名次。這項民意調查是於2021年8月16日至10月11日期間，以電話訪問20歲以上民眾，全國22縣市共16805位有效樣本。除了金門縣完訪598人、連江縣完訪202人外，其他20縣市有效樣本都在800至802人之間。

▲最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都滿意度第一，黃偉哲市長以穏健腳步推動市政，提升市民的福祉，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都滿意度第一，黃偉哲市長以穏健腳步推動市政，提升市民的福祉，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲最新2021年各縣市幸福指數大調查，台南市在六都滿意度第一，黃偉哲市長以穏健腳步推動市政，提升市民的福祉，讓市民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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