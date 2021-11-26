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男友欠債她被設局強擄！夜奔300公里驚魂15小時　西瓜刀4煞落網

▲台南市警四分局攔截圍捕查獲邱姓男子等人押人找人處理金錢糾紛，及時救出被害人脫險，邱嫌等人依法送辦，並擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局攔截圍捕查獲邱姓男子等人押人找人處理金錢糾紛，及時救出被害人脫險，邱嫌等人依法送辦，並擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局接獲民眾報案稱，1名傅姓女子疑因其男友金錢糾紛，竟遭4惡煞強押上車找人解決，四分局通報線上警網攔截圍捕，針對涉案車輛特徵與資訊，巡邏警力攔查，啟動快打部隊到場壓制邱嫌4人救出人質，起獲西瓜刀1把及手機4支，解除被害人長達15小時驚魂記。

▲台南市警四分局攔截圍捕查獲邱姓男子等人押人找人處理金錢糾紛，及時救出被害人脫險，邱嫌等人依法送辦，並擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，被害人28歲傅姓女子，11月22日中午1時許，接到其男友之友人邀約前往新北市某汽車旅館見面談事情，突遭1名外號「ghos」的主嫌，以其男友與對方有22萬8千元債務問題，要求女子解決，主嫌即聯絡23歲邱姓男子、30歲莊姓男子、21歲張姓男子及28歲徐姓男子等4人，將被害人傅女強押上車南下至台南，誘其男友出面解決債務。

被害人男友接獲女友通知，隨即驅車趕往台南時，警覺遭人設局誘騙出面，即前往台南市警四分局華平派出所報案，員警依照報案人提供的相關特徵通報線上警網攔截圍捕，並循著可疑路線來回梭巡，於23日凌晨5時34分許，在安平區建平路段發現一輛白色車輛且車內坐有多人十分可疑，立即上前予以攔停盤查，發現被害女子被邱嫌等人夾在該車輛後座中間，員警當場喝令所有人下車，並通報調度快打警力前來支援，以優勢警力壓制控制現場，逮捕涉案邱姓犯嫌等4名共犯，並在車上查扣西瓜刀1把及手機4支等證物，救出被害人傅女脫離控制，解除她長達15小時驚魂記。

▲台南市警四分局攔截圍捕查獲邱姓男子等人押人找人處理金錢糾紛，及時救出被害人脫險，邱嫌等人依法送辦，並擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經側面了解，被害女子遭控制過程中，全身發抖，害怕不已，深怕對方對其不利，直到見警方前來，將相關犯嫌迅速控制後，終於鬆了一口氣，被害人看到警察來時，難忍情緒痛哭表示感謝，一直向營救員警道謝。全案偵訊後依組織犯罪與妨害自由罪嫌送辦，並報由檢察官指揮，並追緝主嫌到案，擴大釐清案情偵辦中。

▲台南市警四分局攔截圍捕查獲邱姓男子等人押人找人處理金錢糾紛，及時救出被害人脫險，邱嫌等人依法送辦，並擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局長甘炎民表示，警方對於妨害自由案件之處理展現高度專業性，本案因金錢債務引發押人找人的糾紛，警方對隨意因金錢糾紛而採取押人找人之違法行為，絕對會嚴正執法，傾全力迅速追緝逮獲犯嫌嚴辦，不容任何違法空間。

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