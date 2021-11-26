竹聯幫獅堂「藥腳名單」外洩　內鬼遭關狗籠虐打逼簽128萬本票

記者鄧木卿／台中報導

開著瑪莎拉蒂名車的3名惡少當街毆打一名大學生後，引發民眾恐懼不安，台中市警方全力掃蕩不法集團，竹聯幫獅堂成員懷疑內部有人將藥腳名單賣出，造成營收短收，強押吳姓被害人上車載往南投山區，關狗籠毆打凌虐並脅迫被害人簽下128萬元本票，警方在3天內陸續逮捕8人；東勢和清水分局也分別破獲暴力集團，警方強調，只要敢在台中犯案，不論天涯海角，一定立即打擊、嚴辦到底。

▲▼台中警方破獲竹聯幫獅堂成員強押被害人上車並銬上手銬。（圖／民眾提供）

警五分局表示，竹聯幫獅堂成員的蔡姓犯嫌和吳姓犯嫌等8人共組暴力販毒集團，懷疑其中成員吳姓被害人將買毒的藥腳資料出售給別人，造成集團百萬元損失，強行押走被害人，不但毆打、凌虐，還脅迫簽下128萬元本票，犯嫌為閃躲追緝，多次轉移監禁地點，警方獲報後以車追人，3天內陸續追捕8嫌，並扣得折疊刀2支、空氣槍2把、鎮暴槍1把、子彈4顆、手銬及腳鐐各1付及毒品咖啡包179包及愷他命1包等證物，不僅瓦解該暴力組織，同時也瓦解販毒集團。

清水分局也破獲以陳嫌為首的暴力集團，陳嫌為鞏固並壯大聲勢廣收成員小弟，常藉細故夥同成員向多名被害人討債，被害人若不從，便強押被害人並毆打或恐嚇，本案共查獲犯嫌15名，扣得安非他命2包、鐵管1支、空氣槍1把及玩具槍1把等施暴證物。

東勢分局則是破獲以吳姓犯嫌為首的暴力集團，如果有成員與人發生口角糾紛，便透過社群通訊軟體進行快速串連集結，糾眾大批人馬向被害人施暴、毆打，並砸毀被害人車輛，本案共查獲犯嫌22名，並起獲高爾夫球桿3支及鐵棍1支等物。

台中警方表示，從11月15日起展開「除暴安民專案」，除了對於街頭暴力滋事分子立即嚴辦外，並宣誓一定溯源、除根，專案至今，共查緝治平案件8件69人，販賣毒品10件11人，詐欺車手集團3件10人，槍枝4件4人，博弈機房4處22人，地下錢莊8件9人，成功阻斷黑道幫派或暴力分子不法金流。