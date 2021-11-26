瑪莎3惡少現況曝！進所首日就被針對　兄弟一道命令：屁孩變綿羊

記者黃翊婷／綜合報導

台中瑪莎拉蒂3惡少痛毆宋姓男大生引發眾怒，目前皆被羈押在看守所。一名更生人私下透露，3人一開始照吃照睡，看起來就像「屁孩」，直到道上兄弟放話要好好「照顧」一下，他們馬上變得像綿羊一樣，每天緊張度日，所幸所方戒護嚴密，至今沒有太大異狀。

▲3人將宋姓男大生強押下車暴打一頓。（圖／記者游瓊華翻攝）

瑪莎拉蒂3惡少本月7日因為不滿車子遭宋姓男大生擦撞，憤而將人打到重傷昏迷（現已出院），掀起全台眾怒。其中下手最重的張敦量成為輿論的眾矢之的，連帶讓家族企業「百桂食品」的Google評論被刷到只剩1星。

更慘的是，由於這起行車糾紛，檢警還循線抄了張敦量投資的線上博奕網站「2580國際娛樂城」，逮捕徐姓主嫌夫妻共4人，並扣得4輛車牌都是「2580」名車；24日再查獲2座博弈機房並逮捕13人，訊後通通依法送辦。

▼▲3人搭乘囚車被押往看守所。上圖為張敦量。（圖／記者白珈陽攝）

被查獲的機房兼營洗錢，短短半年就經手23億元的非法金流。而在博奕網站方面，事發之後曾有一名組頭透露，「2580國際娛樂城」只是小型的博奕網站，卻因為這件事被搞得禍連全台，讓不少人非常生氣，並透過管道打聽到底是誰家小弟惹事，要求必須嚴加約束。

一名更生人向《自由時報》聲稱，張敦量等人剛被收押時照吃照睡，行為看起來就像不知天高地厚的屁孩，後來有道上兄弟看不下去，從外面下達要好好「照顧一下」的指令，3人這才開始緊張，瞬間變得像綿羊一樣，不過，所方戒護嚴密，他們目前都很平安，沒有什麼異狀。

▼張敦量投資的博弈網站成員也被抓了。（圖／記者李忠憲翻攝）