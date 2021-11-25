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社會 社會焦點 保障人權

彰化囂張「球棒隊」！11人砸工廠強討80萬　逼簽本票授權扣身分證

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1間工廠3月間被一群惡煞恐嚇取財，警方搜證下發現是有傷害及恐嚇前科的王男(25歲)率旗下的兄弟所為，近日兵分多路前往攻堅，現場發現將近20支的棒球棍、甩棍、球棒、手銬、鐵鎚、鐵棍、拆卸式兵工鏟等作案工具，將11名犯嫌帶回，依違反犯罪組織條例、恐嚇取財、毀損等罪，移送彰化地檢依法偵辦。

▲彰化及和美分局合力破獲暴力討債集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化及和美分局合力破獲暴力討債集團。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化及和美分局合力破獲暴力討債集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化及和美分局合力破獲暴力討債集團。

據了解，王嫌於今年3月初率領旗下的一幫兄弟，其中還有2名17歲的未成年(1人國中畢業、1人還在念高中夜校)，一群人到和美的1間工廠張貼恐嚇字條，暴力脅迫討80萬元，並逼被害人簽本票授權書、扣被害人身分證等等，不僅如此，還拿棍棒、鐵鎚等器械破壞砸毀廠房、住處及車輛藉以脅迫還款，手段非常的惡劣。

案經彰化地檢署檢察官指揮彰化及和美警分局蒐證監控，於11月24日見時機成熟，持搜索票、拘票兵分多路，分別前往彰化縣彰化市、彰化縣花壇鄉、彰化縣和美鎮、彰化縣福興鄉等地執行攻堅查緝，順利將王嫌等11人逮捕上銬帶回。

▲彰化及和美分局合力破獲暴力討債集團。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方到達現場後，發現除了做案的13支手機外、甩棍、球棒、手銬、鐵鎚、鐵棍、拆卸式兵工鏟等等做案工具外，還有被害人身分證及本票授權書、支票影本、借據、本票、空白商業本票、存摺、相關涉案證物，全案依違反犯罪組織條例、恐嚇取財、毀損等罪，移送地檢依法偵辦。

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