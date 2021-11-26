新魔王株入侵亞洲！新加坡限制非洲7國旅客入境　澳洲研擬關邊境

▲依據新加坡衛生部文告，限制措施範圍涵蓋非洲7國，分別為波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

南非出現新變異病毒株B.1.1.529，目前香港已出現2例個案。新加坡26日宣布，明晚起限制過去14天曾到訪7個非洲國家的旅客入境。另外，澳洲政府周五也透露，一旦相關風險上升，可能針對來自非洲的旅客關閉邊境。

新加坡衛生部26日發布文告指出，新旅遊限制影響非洲7國，分別為波札那、史瓦帝尼、賴索托、莫三比克、納米比亞、南非及辛巴威，自27日深夜11時59分起，14天內曾到訪這些國家的旅客，包括持有長期准證及短期探訪准證者，即便先前已取得入境准證，一律不准入境或過境新加坡。至於新加坡公民及永久居民，入境後必須接受10天隔離。

新加坡此項新規定將持續實施4周，當局之後將商討相關規定是否延長。

另一方面，澳洲政府26日也表示，相關單位正密切關注B.1.1.529變異株，假若相關風險升高，可能針對來自非洲的旅客關閉邊境。澳洲衛生部長韓特（Greg Hunt）透露，如果世界衛生組織列其為主要的新變種毒株，將迅速採取行動應對。

先前報導指出，英國從26日中午開始，將南非列入旅行限制紅色名單，估計影響到約500至700名旅客，這些旅客返英後都必須進行自主隔離，並接受兩次PCR檢測，而27日凌晨才抵達的旅客，則強制須住進隔離飯店。

英國這項禁令涵蓋來自納米比亞、賴索托、南非、波札那、史瓦帝尼和辛巴威等六國的旅客，近來從非洲南部返英的旅客，也將被衛生單位進行追蹤。

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