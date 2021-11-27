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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

澳洲防長警告北京「攻占台灣」後還會擴張　 下一個受害者曝光

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲澳洲國防部長認為，北京攻占台灣之後，還會有下一步的擴張行動，圖為遼寧艦航母戰鬥群。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）在接受媒體時，警告北京正在加強其軍事力量，以及北京攻占台灣之後，與中國在印太地區的任何衝突都將會是「災難性」，而且還會有下一步的擴張行動。

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲如果台灣被攻佔釣魚台，釣魚台就是下一個目標。（圖／CFP）

根據「前鋒太陽報」（Herald Sun）報導，達頓表示，如果台灣被佔領了，一個無人居住的群島釣魚台（Senkakus），肯定會是下一個。

達頓指出，如果在無制衡的情況下，中國政府將成為印太國家唯一的安全和經濟夥伴，「現在，這不僅對我們國家的軍事和經濟形勢來說是一種危險，對更多國家來說也是如此」。

▲▼澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）。（圖／達志影像／美聯社）

達頓先前指出，在過去的 20 年中，中國的海戰力量就增加了兩倍多，成為世界上最大的海軍，擁有 355 艘艦艇和潛艦，澳洲的主要城市，都在中國飛彈的射程之內，預計未來10年核彈頭將達到 700 至 1000 枚。

達頓強調，默許或綏靖是一種戰略上的不幸，或更糟的死胡同，如果衝突是因為誤解、誤判或敵意，那對我們所有人來說都是災難性的，澳洲的立場很明確，就是避免衝突。

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