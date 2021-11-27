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反疫苗者與確診者「瘋狂親吻」吸病毒　義大利驚傳新冠派對　

愛情,感情,男女,戀愛,交往,喜歡,親吻,接吻（圖／達志／示意圖）

▲義大利驚傳確診者與反疫苗者「瘋狂親吻」的新冠派對，如為示意圖，非當事人。（圖／達志／示意圖）

記者林彥臣／綜合報導

義大利北部波扎諾省（Bolzano）與奧地利接壤地區，最近流行舉行一種「新冠派對」，參加者只有反疫苗者與確診者，彼此混在一起親吻、擁抱吸入病毒，希望藉此能夠獲得綠色通行證（Green pass），之後能夠找工作、進入酒吧、餐廳、搭乘大眾運輸工具。

根據美國網路媒體《每日野獸》（The Daily Beast）報導，義大利與奧地利接壤的德語區，是全歐洲病例數最高，疫苗接種率最低的地方，當地衛生協調員弗蘭佐尼 （Patrick Franzoni）將該地區稱為義大利的黃區。

▲▼新冠派對主要流行在北部波扎諾省（Bolzano）與奧地利接壤地區。（圖／翻攝自Google maps）

▲新冠派對主要流行在北部波扎諾省（Bolzano）與奧地利接壤地區。（圖／翻攝自Google maps）

弗蘭佐尼指出，有些年輕人，甚至是還在學齡中的年輕人，他們都感染了病毒，卻沒有意識到這種病毒對年輕人和兒童也很危險，這會產生長期後遺症，即使是較年幼的人，也會重症住院。

弗蘭佐尼說，確診者與未接種疫苗者混在一起，瘋狂親吻、擁抱以傳播病毒，其中有一個案例是私人住宅舉行，確診者臥床不起，其他的賓客圍在病床周圍吸入病毒，後來有一個因為參加新冠派對後死亡的案例，是一個穿越邊境來參加派對的奧地利男子。

弗蘭佐尼強調，確診者在緊急狀態期間故意傳染病毒，會面臨刑事責任。

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