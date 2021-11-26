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「火神護祐平安祈福2」 消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動踴躍

▲「火神護祐平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，民眾報名踴躍，並收到來自日本的造型御神燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「火神護祐平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，民眾報名踴躍，並收到來自日本的造型御神燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年初懸掛在台南市消防局中正分隊外牆的燈籠牆，受到各界熱烈響應，更將燈籠送至日本群馬縣與市府水果成功行銷城市外交，延續今年119消防節活動熱潮，消防局第七大隊與祀典武廟再次合作，啟動「火神護祐平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，並於20日截止收件消防彩繪燈籠。

▲「火神護祐平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，民眾報名踴躍，並收到來自日本的造型御神燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林表示，這次活動在市長黃偉哲、祀典武廟主委林培火與消防局長李明峯的大力支持下，今年民眾參予活動的熱情更甚以往，目前已超過1500顆燈籠繳回參與比賽，同時也發現到各位大小朋友同學的作品充滿創意，繪畫的主題以在地古蹟、廟宇、消防人員救災救護畫面、消防車或救護車等車輛器材圖案為主，甚至也有完成立體雕花版本的燈籠；另外日本群馬縣也寄來了140顆造型御神燈籠，增添明年119消防點燈活動的可看性，敬請期待。

▲「火神護祐平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，民眾報名踴躍，並收到來自日本的造型御神燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「火神護祐平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，民眾報名踴躍，並收到來自日本的造型御神燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次的消防燈籠繪畫比賽於11月25日下午由台南高商美術老師等3名擔任評審進行初審及最後評選工作，分成高中組、國中組、國小組及幼稚園組評選各組前三名及佳作，詳細得獎結果請市民朋友持續關注本七大隊FB粉絲專頁（台南市政府消防局第七救災救護大隊），獲得第一手消息，屆時會統一在2022年1月19日消防節當日，請市長黃偉哲頒發獎狀並主持點燈祈福活動，並將所有的燈籠展示於消防局中正分隊外牆及台灣祀典武廟，期望藉由活動祈求上天庇佑市民平安、為消防同仁、為疫情祈福。

▲「火神護祐平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，民眾報名踴躍，並收到來自日本的造型御神燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊呼籲市民朋友，近期天氣寒冷，平時居家環境仍應維持通風，使用燃氣熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，應立即停止使用熱水器，並打開通往室外的窗戶通風，防範一氧化碳中毒，同時消防局於每年1月1日起推動熱水器補助申請活動，如有疑慮可洽消防局或當地消防分隊查詢，另請留意用火安全，降低火災發生，珍惜消防救護資源，共建安全城市的居家環境。

▲「火神護祐平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，民眾報名踴躍，並收到來自日本的造型御神燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲「火神護祐平安祈福2-消防百年火見樓風華再現」消防燈籠繪畫比賽暨點燈活動，民眾報名踴躍，並收到來自日本的造型御神燈籠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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