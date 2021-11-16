溫台兩地青少年繪畫交流　兩岸「廊橋」躍然紙上雲交流畫作

▲兩岸青少年繪畫活動於溫州及南投兩地「雲舉行」。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

兩岸青少年繪畫交流活動14日在溫州舉行，溫台兩地超160名學生以台灣南投及溫州泰順的廊橋為題，透過視訊「對畫」，在「雲端」進行兩岸青少年間的文化創意碰撞。兩岸青少年透過畫筆繪出溫州泰順及台灣南投兩地的廊橋，輔以兩地知名的風光景點及建築風情，藉由不同的成長環境，刻畫出各具特色的風貌。

在溫州和南投的雙主場上，兩岸繪畫代表進行繪畫作品展示及心得分享會。透過兩岸小畫家們的畫筆，一幅幅鮮艷自然、帶有童趣的美景躍然紙上，題材豐富、色彩紛呈。兩岸小畫家們將心中美好的情感和祝願無拘無束地呈現出來，從繁華的街市、歡樂的人群到多彩的夢想，一幅幅作品見證兩岸學生間的純真情誼。

參加活動的溫州少美校學生表示，畫作名稱為《雙屏合璧》，以溫州洞頭和台灣的半屏山為背景，畫裡有兩艘龍舟，象徵溫州和台灣兩地交流往來，「雖然我們身處海峽兩岸，但我們心中的那份愛依然在一起，是大陸與台灣山水相連的天然見證，是兩岸同胞血濃於水的情感映射。」

來自台灣的學生則提到，「溫州雁蕩山的雄偉令人嚮往，如果有機會，一定要到雁蕩山走走，讓自己與千百年前的人們看一樣的風景，走一樣的路，體驗一下過去這些人的雅致風采，也非常期待能去到溫州各地領略不一樣的風情。」

「溫州與台灣地緣相近，人緣相親，同根同源，血脈相連」，兩岸青少年文化交流活動組委會負責人王翔飛表示，「溫州是書畫名城，青少年愛繪畫、會賞畫，整體藝術鑒賞水平高；台灣文藝氣質濃厚，青少年美術教育理念先進，成果豐碩，用繪畫搭建溫州與台灣兩地青少年間的溝通橋梁，能夠加強兩岸青少年的聯繫，增進兩地青少年的友誼。」

本次繪畫交流活動以「童心共繪・廊橋連情」為題，邀請來自浙江溫州及台灣南投的青少年，透過線上視訊的方式進行，搭建文化交流橋梁。

浙江省非物質文化遺產保護協會、溫州半屏山兩岸旅遊經貿文化發展促進會、泰順廊橋文化協會等民間組織於2019年捐建的浙江泰順廊橋於南投縣集集鎮建成，此後，元宵舉行的南投燈會上，溫州與台灣文化交流的「新地標」廊橋，不僅成為燈會上的焦點，也架起兩岸文化交流合作的「連心橋」。