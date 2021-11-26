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補習班施虐1小時畫面曝！夫婦「頭壓地、關節技」害男童夜半尖叫

▲▼男童遭淡水補習班夫婦施暴長達1個小時。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男童遭淡水補習班夫婦施暴長達1個小時。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水一家連鎖補習班爆發虐童事件，最新影片曝光！謝姓男童疑朝女學生頭部打了5下，不料謝姓女負責人與丈夫將男童帶到走廊訊問後，竟抓起男童的頭撞地板、使出關節技，施虐長達1小時；謝父指控夫妻倆事後說「當時力道很小，是我們處理的不夠細膩」，根本沒有誠心道歉，已經對夫妻倆提告並起訴，一切交由司法處置。

謝先生表示，8月16日接到補習班電話，稱10歲的兒子跟女同學有打鬧，而女童承認先踢人，雙方因此有了火氣，不過都已經互相道歉並和好了，孩子也都沒有留下什麼傷害，女童家屬已經諒解無須再打電話致歉；謝先生認為當下補習班已經處理完善，將孩子帶返家後才發現真相。

返家一脫掉安全帽，謝先生就看到兒子脖子有明顯的紅腫跟傷痕，手臂還有瘀青、抓痕以及多處撕裂傷，兒子說當下情緒相當害怕，在謝先生的引導下才緩緩說出是遭謝女以及丈夫攻擊，且過程不斷大吼責罵，心疼且憤怒的謝先生隔日一早就去補習班，調閱監視錄影後， 目睹了長達1個小時的輪流施虐過程。

▼男童身上有多處瘀青、抓痕等傷勢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男童遭淡水補習班夫婦施暴長達1個小時。（圖／記者陳豐德翻攝）

畫面中，男童被謝姓女負責人帶出教室致走廊長椅上詢問，過程中謝女不斷緊掐、拉扯男童，她見男童情緒激動有攻擊行為，就開始反擊以徒手攻擊、砸書包，更拿班上用的木棍毆打男童。期間謝女丈夫許男將書包丟在地上，命令男童撿起，男童拒絕後。許又徒手抓起男童後頸部，將他頭部往地下按壓衝撞，甚至使出「關節技」反折男童左手。

據了解，男童生性好動，今年3月期間在學校被導師安排在教室前方角落座位，還被施加言語霸凌，讓男童身心受創後有較強防禦心理，與低年級同學發生衝突後還打人，對此謝先生已向對方家長致歉，並帶小孩去看醫生後在校恢復正常，該名老師也被懲處；謝父將男童送至補習班後只是好意告知孩子狀況，不料卻被當成問題學生處理。

▼男童反擊後激怒補習班女負責人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男童遭淡水補習班夫婦施暴長達1個小時。（圖／記者陳豐德翻攝）

謝先生表示，施暴夫妻還向他說「影片看起來很嚴重，其實只是小小力的，是我們處理的不夠細膩」。謝先生怒斥用關節技、擒拿術，說是輕輕地有辦法做到？壓在地上還有衝撞的行為，說是輕輕的這也誰會信？事後孩子出現心理創傷，起初半夜會說夢話、尖叫，目前仍不敢一個人睡覺，已經去身心科就診，全案就交給司法處置。

《ETtoday東森新媒體》記者求證補習班謝姓女負責人，她則表示不願接受採訪，全案已進入司法程序。

偵查中，夫婦均坦承犯罪，檢察官根據補習班監視器畫面，及馬偕診斷書證明，依傷害罪嫌將2人起訴，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

另，男童母親認定許姓男子涉犯殺人罪嫌，經查2人與謝童彼此間並無仇怨，也未持兇器，也沒有攻擊謝童身體致命部位，僅因管教失當才犯下傷害罪，難認有殺人犯罪故意，故不起訴。

▼女負責人將書包砸向男童。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男童遭淡水補習班夫婦施暴長達1個小時。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼持棍子毆打男童。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男童遭淡水補習班夫婦施暴長達1個小時。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼男童脖子以及手臂有多處傷勢，心靈也因此受傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男童遭淡水補習班夫婦施暴長達1個小時。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男童遭淡水補習班夫婦施暴長達1個小時。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼該家知名連鎖美語補習班負責人夫妻倆遭起訴。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男童遭淡水補習班夫婦施暴長達1個小時。（圖／記者陳豐德翻攝）

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