▲新北最便捷淡水漁人碼頭，三元素打造特色漁業文化。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北淡水區為北海岸起點緊鄰都會區，自淡水輕軌啟用，重點大港「淡水漁人碼頭」交通更為便捷，座落淡水河口，匯集都會區、河口區、沿近海不同的漁業產業，今（20日）淡水區漁會為行銷冬季漁獲及現正盛產的萬里蟹，舉辦各式各樣的漁業文化體驗及魚鮮拍賣。

淡水漁人碼頭座落淡水河口，擁有全台最美夕陽及夜景，周遭亦有石滬、沙灘以及觀光交通船碼頭，淡水區漁會為行銷在地優質漁獲及推廣永續漁業，民眾搭乘漁船前往淡水河放流原生文蛤苗，復育在地文蛤族群資源，更舉辦淨灘活動，讓參加民眾們身體力行守護這一片海洋，同時欣賞淡水漁業文化特色「石滬」，還有烏魚旗手繪活動。

▲民眾搭乘漁船前往淡水河放流原生文蛤苗。

淡水區漁會表示，現場最受歡迎的還是魚鮮品嚐試吃會，試吃的白帶魚、吻仔魚及小卷都是漁民親自捕撈的新鮮漁獲烹煮，試吃到民眾皆比出大拇指，沒吃到的民眾也不用擔心，漁會的「魚藏」餐廳皆是採用當日新鮮送達的漁獲，精心烹調，歡迎預定。

漁業處長張麗珍表示，觀光客口中的「淡水漁人碼頭」，其實正式名稱為「淡水第二漁港」，新北市長年以來的建設，囊括公車、交通船以及淡海輕軌，搖身一變成為新北最便捷的漁港，結合淡水河沿途的觀光景點，如金色水岸、八里左岸、海關碼頭、紅毛城等古蹟，觀光潛力無限，未來市府與新北在地各漁會合作挖掘漁港特色，活化漁港機能，達到漁業永續的目的。

▲淨灘體驗。

▲小朋友彩繪屬於自己的烏魚旗。

【更多新聞】

獨／孫道存長眠金寶山 孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光



她接種莫德納8天後腦栓塞險死 治療4個月仍左半邊不聽使喚

半夜摸上船偷錢失風 憤怒漁工扒光他衣服壓制報警

醉男派出所門口凌空大撒幣 刑警「合法順走」不料最後這招栽了

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福 首站「駐駕新北3天」佑平安